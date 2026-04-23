Policía Foral auxilia a un peregrino coreano en el Puerto de Erro

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Patrullas de la Policía Foral han asistido a un peregrino de nacionalidad coreana que presentaba síntomas de agotamiento severo cuando realizaba el Camino de Santiago a su paso por la carretera N-135, en las proximidades del Puerto de Erro.

La intervención se inició tras recibirse un aviso en el Centro de Mando y Coordinación CMC, en coordinación con Sos Navarra 112, alertando sobre la presencia de una persona con dificultades para continuar la marcha en una zona de fuerte desnivel. Al llegar al lugar, y tras una intensa búsqueda en la zona, los agentes localizaron al peregrino, quien, a pesar del cansancio acumulado, había conseguido reemprender el paso gracias a los alimentos y líquidos que portaba.

Dada la imposibilidad de comunicación verbal, ya que el peregrino solo hablaba coreano, los agentes utilizaron herramientas de traducción instantánea a través de sus dispositivos móviles. Mediante esta tecnología, se pudo verificar que su estado de salud era estable y no requería traslado médico, procediendo posteriormente a asesorarle sobre los puntos para pernoctar más cercanos y seguros ese día.

El encuentro finalizó con muestras de agradecimiento por parte del caminante y una fotografía de recuerdo, según ha detallado la Policía Foral, que recuerda a los peregrinos la importancia de planificar las etapas según la condición física y de llevar siempre consigo suministros básicos y medios de comunicación cargados.