Actuación de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la División de Prevención y Atención Ciudadana de la Policía Foral han detenido recientemente en Sarriguren (Valle de Egüés) a tres personas, entre ellas un menor de edad con antecedentes por hechos similares, como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza tras forzar un total de quince autocaravanas.

Los implicados actuaban siguiendo siempre el mismo modus operandi, consistente en el forzamiento o la fractura de las puertas y ventanas de los vehículos estacionados para acceder a su interior y sustraer efectos, según ha informado la Policía Foral.

Esta actuación policial se produce apenas dos días después de que agentes de esta misma división detuvieran en Beriáin, también la Cuenca de Pamplona, a dos menores de 16 y 17 años como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, tratándose igualmente de autocaravanas.

Las diligencias de ambos casos están siendo instruidas por la División de Policía Judicial. Los detenidos pasarán a lo largo de este viernes a disposición del juzgado de guardia competente, mientras que el menor arrestado será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

Ante la reiteración de este tipo de hechos delictivos en distintos puntos de la comarca, la Policía Foral ha intensificado las labores de prevención mediante el refuerzo de patrullas de seguridad ciudadana en las áreas habituales de estacionamiento de autocaravanas.

Asimismo, ha recordado a las personas propietarias de estos vehículos las siguientes recomendaciones de seguridad: no dejar objetos de valor en el interior como aparatos electrónicos, dinero en efectivo, documentación o herramientas susceptibles de atraer la atención; comprobar siempre el correcto cierre de todas las puertas, ventanas y claraboyas antes de abandonar el vehículo; para aparcar priorizar áreas habilitadas, transitadas o con buena visibilidad; y ante la presencia de personas en actitud sospechosa en las inmediaciones de zonas de aparcamiento, avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112.