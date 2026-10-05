Policía Foral y Guardia Civil desmantelan el mayor laboratorio de drogas sintéticas localizado hasta la fecha en Navarra

Imagen del material incautado en la operación. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral y Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación, adulteración, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, principalmente speed, en el marco de la Operación Malandrona-Nautilus. Una investigación desarrollada en diez fases, en la que se han realizado 19 entradas/registros y que se ha saldado con 20 personas detenidas de las cuales diez de ellas han ingresado en prisión.

La operación ha permitido intervenir más de 220 kilogramos de diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas 192,375 kilogramos de speed, 11,152 kilogramos de MDMA, 7,094 kilogramos de cocaína, 7,428 kilogramos de hachís, 905 gramos de ketamina, 468 gramos de marihuana, 86 gramos de 2C-B y 15 gramos de heroína, además de 9.695 pastillas de éxtasis. También se ha intervenido anfetamina líquida y diferentes precursores y sustancias utilizadas para la fabricación y adulteración de drogas como metanol, ácido sulfúrico y cafeína.

UNA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA EN 10 FASES

La investigación se inició en el mes de octubre de 2025, a partir de diferentes informaciones obtenidas en operaciones anteriores que, una vez analizadas conjuntamente, permitieron detectar la posible existencia de una organización asentada principalmente en Navarra y dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes.

Las primeras actuaciones se desarrollaron en Tudela, donde residía una de las personas consideradas principales responsables de la organización. El avance de la investigación permitió establecer conexiones entre diferentes integrantes y conocer progresivamente la estructura y funcionamiento del entramado.

La operación se ha desarrollado de forma progresiva en diez fases, en las que los agentes investigadores de Policía Foral y Guardia Civil han ido actuando sobre diferentes integrantes y puntos utilizados por la organización. Las actuaciones se han extendido por Navarra y Guipúzcoa, con registros en diferentes localidades de ambas comunidades.

Esta evolución ha permitido localizar inmuebles utilizados para almacenar, preparar y adulterar sustancias estupefacientes, hasta llegar al lugar destinado a la fabricación de drogas sintéticas. Así se ha dado a conocer en rueda de prensa, en la que han comparecido la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Inma Jurío, la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, junto a agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

DIFERENTES PUNTOS DE ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN

Durante el desarrollo de la operación, los agentes interceptaron importantes cantidades de sustancias estupefacientes y lograron localizar diferentes inmuebles utilizados por la organización.

Tanto en Noáin como en Urnieta (Guipúzcoa), fueron localizados puntos destinados a la adulteración de drogas, donde se intervino diverso material destinado a realizar este proceso, así como cafeína, sustancias estupefacientes y bidones con restos de anfetamina líquida.

Asimismo, en Ribaforada los investigadores localizaron varios puntos utilizados para almacenar droga. En los registros practicados fueron intervenidos 46,692 kilos de speed, preparados para su posterior distribución.

El análisis de las diferentes actuaciones permitió a los investigadores continuar avanzando hasta localizar el lugar en el que se estaba llevando a cabo la fabricación de importantes cantidades de drogas sintéticas.

EL MAYOR LABORATORIO DE DROGAS SINTÉTICAS DESMANTELADO EN NAVARRA

La investigación permitió localizar en Rada (Navarra) una vivienda utilizada como laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas, preparada en diferentes espacios, con equipos y materiales destinados a las distintas fases del proceso de elaboración.

Los investigadores determinaron que existía un reparto de funciones entre las personas vinculadas a la producción. Los encargados del laboratorio preparaban previamente todo el material necesario para la producción, desde recipientes, bolsas de envasado, batidoras, elementos de medición y los productos facilitados por la propia organización como la anfetamina líquida y los precursores para la fabricación de la droga.

Una vez dispuesto todo el material, un químico, en el caso del laboratorio de Rada de origen holandés, era trasladado hasta el laboratorio para realizar exclusivamente el proceso de elaboración. Según lo analizado y observado durante la investigación, su permanencia en el 'laboratorio' se limitaba al tiempo indispensable para completar la producción.

Una vez que se logró determinar el momento en el que se estaba llevando a cabo una nueva producción, Policía Foral y Guardia Civil establecieron un dispositivo que permitió desmantelar el laboratorio y detener a cinco personas relacionadas con esta fase de la operación.

En esta fase, la número nueve, después de la entrada y registro domiciliario se intervinieron 103,180 kilos de speed y 9,8 litros de anfetamina líquida, además de 75 litros de metanol, 24 kilos de cafeína y 20 litros de ácido sulfúrico, junto con envasadoras, termo selladoras, básculas, recipientes, batidoras industriales y otros elementos empleados en la elaboración y preparación de la sustancia.

Tras su puesta a disposición judicial, el químico y las dos personas que realizaban las tareas auxiliares y residentes en el domicilio/laboratorio ingresaron en prisión provisional. La actuación ha permitido desmantelar, según la investigación, el mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas localizado hasta la fecha en Navarra. Aquí se producía bajo demanda, con cantidades que iban desde los 50 hasta los 400 kg de speed por partida de producción, pudiendo realizar la síntesis en cualquier momento.

MÁS DE 192 KILOS DE SPEED

Las diez fases en las que se ha dividido la operación, permiten comprobar la dimensión de la actividad investigada. A los 15,375 kilos de speed intervenidos en la primera fase se sumaron posteriormente otras aprehensiones de 9,852, 16,171 y 46,692 kilos, hasta llegar a los 103,180 kilos intervenidos durante la fase en la que se desmanteló el laboratorio.

En total, la Operación Malandrona-Nautilus ha permitido intervenir más de 192 kilos de speed, además de otras sustancias estupefacientes y productos empleados para su elaboración y adulteración.

20 DETENIDOS

La operación se ha saldado con 20 personas detenidas, 19 de nacionalidad española y una holandesa, de las que 10 han ingresado en prisión provisional. Se han realizado 19 entradas y registros y además de las sustancias estupefacientes los agentes han intervenido dinero en efectivo, cinco vehículos y dos armas.

El speed constituye hoy en día una droga sintética muy barata y accesible, que afecta a la capa de la sociedad más vulnerable, la de los jóvenes, por su uso en ambientes lúdicos y festivos. "No se puede olvidar los efectos nocivos que presenta el speed para la salud, cuyo uso se está extendiendo a una velocidad preocupantemente alarmante por lo adictivo que es, lo que lo convierte en una droga muy peligrosa", han indicado.

La investigación ha sido desarrollada conjuntamente por el Grupo de Delitos contra la Salud de Policía Foral y EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra. Durante las distintas fases de la operación se ha contado con la participación del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de Policía Foral, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil y los Servicios Cinológicos/Guías caninos de ambos cuerpos, además de otras unidades que han prestado apoyo.

Asimismo, se ha contado con la colaboración de las Policías Municipales de Sarriguren (Navarra), Urnieta y Lasarte (Guipúzcoa) y Ertzaintza de Beasain y Tolosa (Guipuzcoa).