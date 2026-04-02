La Policía Foral ordenará el tráfico y el aparcamiento en el Monasterio de Leyre por los oficios de Semana Santa

PAMPLONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral se va a encargar este jueves y el viernes de regular el tráfico y ordenar el aparcamiento en el Monasterio de Leyre con motivo de los oficios y actos religiosos de la Semana Santa.

Está previsto que, una vez queden completos los aparcamientos, los agentes habiliten el estacionamiento en el margen izquierdo (sentido ascendente) de la NA-2113, garantizando así la seguridad vial y la fluidez del tráfico, según ha explicado la Policía Foral.

Para ello, la División de Tráfico del cuerpo policial movilizará patrullas en el turno de tarde tanto el jueves 2 (hora de inicio de los oficios a las 18 horas), como el viernes 3 de abril (programados a las 17 horas).