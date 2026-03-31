La Policía Foral recupera once teléfonos móviles tras el geoposicionamiento de uno de ellos en Pamplona

Archivo - Aagente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han recuperado once teléfonos móvils y otros objetos presuntamente sustraídos tras geoposicionar un iPhone en el barrio pamlponés de San Jorge.

La operación se inició tras una llamada en la que un ciudadano alertaba a la Policía Foral de que su teléfono móvil, un iPhone, emitía una señal de geolocalización en un punto concreto del citado barrio. Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar, localizando la señal en una bajera, según ha explicado la Policía Foral en una nota.

Tras la pertinente actuación policial en el local, los agentes hallaron un total de once teléfonos móviles, una bicicleta, una caja con ropa de una conocida marca comercial que aún conservaba las etiquetas y diversas herramientas.

Los investigadores de la Policía Foral ya han comenzado las gestiones para localizar a los legítimos propietarios de los terminales y el resto de objetos.

La Policía Foral ha aprovechado para recordar a la ciudadanía una serie de pautas con el fin de prevenir el robo de dispositivos y cómo actuar en caso de pérdida o sustracción.

Es concreto, en situaciones de aglomeraciones se aconseja no llevar el móvil en los bolsillos traseros del pantalón ni en compartimentos exteriores de mochilas y bolsos. En mesas de terrazas, no se debe dejar el teléfono sobre la mesa en bares o terrazas ya que es el momento ideal para el "hurto al descuido".

Se recomienda, además, anotar el número IMEI del terminal (se puede obtener marcando *#06#), ya que es imprescindible para la denuncia y para bloquear el aparato.

Si se localiza el móvil por geoposicionamiento, la Policía Foral pide que el ciudadano no intente recuperarlo por su cuenta porque acudir solo al lugar donde marca la señal puede ser peligroso. El delincuente podría reaccionar de forma violenta. Se aconsejera así llamar al 112 o acudir a la Policía, facilitando a los agentes la ubicación en tiempo real. Como ha ocurrido en esta intervención en San Jorge, la tecnología es una herramienta eficaz, especialmente cuando es gestionada por profesionales.

Se recomienda también mantener la calma y no interactuar. Si el dispositivo permite enviar mensajes a la pantalla (modo perdido), se puede poner un número de contacto, pero se aconseja evitar mensajes que puedan hacer que el ladrón destruya o apague el terminal definitivamente.