La Policía Foral utiliza una innovadora tecnología para determinar la velocidad de un vehículo implicado en un accidente

Detalle de una de las fotos utilizadas para calcular la velocidad del vehículo accidentado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Brigada de Atestados de la Policía Foral utiliza una innovadora metodología para determinar la velocidad a la que circula cualquier vehículo implicado en un accidente, con el objetivo de "lograr una reconstrucción lo más fiable y ajustada a la realidad".

Utilizando como ejemplo un accidente mortal, ocurrido en la carretera NA-134, en el cruce de Los Abetos, desde la Policía Foral explican que el equipo de reconstrucción de accidentes viales de la Brigada de Atestados del Área Tráfico y Seguridad Vial, con ayuda de cámaras de grabación de una empresa cercana a la zona del accidente, consigue calcular esta velocidad de una forma fiable.

Tras determinar con precisión la zona concreta de grabación de las cámaras y toda vez que se identificaron y fijaron los puntos de referencia, tanto fijos como estáticos reconocibles en las imágenes, la utilización de los cinemómetros de la Policía Foral facilita el cálculo de la velocidad a la que circulaba un vehículo implicado en este siniestro.

Al objeto de validar y dar fiabilidad al método de estimación de velocidad mediante el análisis de las imágenes se realizar pruebas dinámicas en el mismo tramo de vía donde ocurrió el siniestro, empleando para ello un cinemómetro debidamente verificado, vehículos policiales que efectuaron diferentes pasadas a velocidades preestablecidas y un equipo de drones, encargado de captar en su totalidad la dimensión de la zona de afección.

El análisis de las grabaciones y de los puntos de referencia fijados y los tiempos de desplazamiento, así como su cotejo con los datos extraídos del aparato cinemómetro, han sido utilizados como base para la realización de un cálculo estimado de la velocidad a la que circulaba el vehículo accidentado.