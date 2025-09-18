Policía Local de Tudela pide colaboración ciudadana para localizar a un conductor que huyó tras tumbar una señal de STOP

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a un conductor que huyó tras derribar una señal vertical de STOP, partir un árbol y dañar varios setos.

Según han informado desde el cuerpo policial, alrededor de las 20 horas de ayer miércoles, los agentes acudieron a la carretera Alfaro, antes de la glorieta de Ultrapuertos, donde al parecer se podía haber producido un accidente de circulación con salida de vía.

En el lugar se observaron huellas del vehículo sobre el asfalto y acera, además de una señal vertical de STOP tumbada, un árbol partido y varios setos dañados.

El posible conductor se había marchado del lugar sin facilitar los datos del seguro, motivo por el que se solicita a la ciudadanía que de haber sido testigo del accidente, colabore con Policía Local de Tudela aportando los datos convenientes.