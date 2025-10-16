Policía Municipal de Pamplona adquirirá tres nuevos vehículos eléctricos

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación de un contrato para la compra de tres vehículos eléctricos nuevos para la Policía Municipal. Se invertirán 140.000 euros para adquirir dos turismos y una furgoneta en una licitación que cuenta con financiación europea de los fondos Next Generation EU a través del programa de ayudas Moves III en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Según ha informado el Ayuntamiento, la necesidad de contar con estos tres vehículos de altas prestaciones, con capacidad para circular por vías urbanas del entramado de la ciudad, deriva de "la apuesta por modernizar la flota existente, mejorar la eficiencia operativa y alinear la operativa con los compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".

La adquisición de estos tres nuevos vehículos eléctricos permitirá reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar la contaminación acústica, especialmente relevante en zonas residenciales; disminuir los costes operativos por combustible y mantenimiento; y mejorar la fiabilidad y disponibilidad del servicio operativo, ha añadido.

Los vehículos se entregarán antes de final de año en color blanco, sin rotular, y deberán cumplir con una serie de características técnicas que se especifican en el pliego. La licitación se divide en dos lotes. El primero de ellos, dotado con 80.000 euros, incluye dos vehículos tipo turismo compacto o SUV 100% eléctricos, con cinco plazas y cinco puertas. Ambos vehículos se destinarán a la Brigada de Proximidad y Seguridad Vial. El segundo lote abarca un vehículo tipo furgoneta larga, también 100% eléctrico, con cinco o seis plazas de pasajeros distribuidas en dos filas de asientos y con un habitáculo de carga. El precio asciende a 60.000 euros.