Policía Municipal de Pamplona detiene o investiga a 114 personas durante el mes de septiembre

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Pamplona en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha tramitado diligencias a 114 personas como presuntas autoras de diversos ilícitos penales durante en el mes de septiembre. De ellas, 94 personas fueron puestas a disposición judicial en calidad de detenidas y otras 20 pasaron como investigadas no detenidas por la comisión de diversos delitos.

Entre los hechos que motivaron las 94 detenciones destacan 16 por malos tratos en el ámbito familiar, 14 por robo con violencia / intimidación, 13 por robo con fuerza, 9 por orden de búsqueda, detención y personación, 8 por hurto y 8 por quebrantamiento de medida cautelar, detallan desde este cuerpo policial.

Las personas investigadas no detenidas ascienden a 20, pero los delitos investigados son 23, ya que a uno de estos conductores se le imputan 3 delitos. Se trata de 18 investigaciones por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 4 investigaciones por carecer del permiso de conducir y una investigación por conducción temeraria.