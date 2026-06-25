Policía Municipal de Pamplona estrena página web para informar sobre sus intervenciones y facilitar trámites online

Archivo - Una patrulla de Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona ha renovado su página web con un diseño "claro y sencillo" que ofrece a la ciudadanía información de interés y la realización de trámites digitales. Los contenidos de la página se ofrecen tanto en castellano como en euskera. La nueva web, que está operativa desde este jueves en https://policiamunicipal.pamplona.es/, se estructura en seis áreas: Policía Municipal, Movilidad sostenible, Consejos, Trámites, Normativa y Actualidad.

Dentro de la sección 'Policía Municipal' se encuentra información corporativa del cuerpo, cómo se estructura, a qué se dedica cada área operativa, información sobre proyectos relevantes y el apartado de misión, visión y valores. También se ofrece un apartado con la historia y evolución de la Policía Municipal de Pamplona, desde el s. XIX hasta la actualidad.

En 'Movilidad sostenible' se ofrece información sobre la Zona de Bajas Emisiones y Zona de Acceso Controlado (ZAC) de la ciudad, detallando las características específicas tanto de Casco Antiguo como de las calles Irunlarrea, Navas de Tolosa, José Alonso y Aranzadi. En este punto también se encuentra información sobre los puntos de recarga para vehículos eléctricos y la normativa de Bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal, detalla en una nota de prensa el Ayuntamiento de Pamplona.

La web también ofrece un apartado de 'Consejos', tanto de seguridad como viales. En este punto se proporcionan consejos prácticos para evitar robos o sufrir algún hecho delictivo, con indicaciones especiales de protección para las personas mayores. En consejos de conducción se indican recomendaciones tanto para conductores de vehículos como motocicletas o incluso cómo actuar si se ha sufrido un accidente de tráfico.

TRÁMITES, NORMATIVA Y ACTUALIDAD

Tanto en la sección 'Trámites', como en el resto de la web, según la navegación de cada persona, aparecen una serie de iconos gráficos para realizar diferentes trámites en su solo clic: pago de multas, solicitar acceso para entrar en la ZAC, interponer una denuncia penal o incluso registrar o recuperar objetos perdidos y consultar si tu bicicleta robada está en el depósito.

En el apartado 'Normativa', se detalla la regulación tanto municipal, foral y estatal, así como la específica sobre tráfico. Y, por último, en la sección 'Actualidad', se informará cada día de las alteraciones al tráfico rodado, eventos y manifestaciones que pueden también alterar el tráfico, y se ofrecerá información de las intervenciones realizadas por Policía Municipal, tanto en Seguridad Vial como en Seguridad Ciudadana.

Además, todos los lunes se publica el balance del fin de semana y cada mes, el balance de personas detenidas e investigadas, así como otra información de interés para la ciudadanía.

"La nueva web fortalece la estrategia de informar a la ciudadanía de las intervenciones de este servicio policial y que la ciudadanía pueda realizar trámites de manera fácil y sencilla desde el móvil u ordenador", destacan desde el Consistorio.

El pasado mes de enero, este servicio policial ya amplió su presencia en redes sociales uniéndose a Instagram @policia_municipal_pamplona y continúa también en la red social X @PoliciaPamplona informando cada día de las alteraciones al tráfico, y dando consejos y detallando las intervenciones policiales.