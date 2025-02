Policía Municipal de Pamplona y MCP ponen en marcha un sistema de alerta ante emergencias para taxistas

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han puesto en marcha un sistema de alerta para taxis, con el objetivo de "garantizar la seguridad de personas usuarias y de taxistas". La nueva herramienta, 'PaMplona Alert', permite la geolocalización de los taxis y "facilita una rápida intervención policial en caso de emergencia".

La propuesta ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento, Endika Alonso Irisarri; la vicepresidenta de la Mancomunidad de Pamplona, Idoia Aritzala Etxarren; el subinspector Jefe del Grupo de CECOP de Policía Municipal de Pamplona, José Viruel Zozaya, y el presidente de Teletaxi San Fermín, José Manuel Bergasa Etayo.

'PaMplona Alert' es una aplicación móvil que conecta directamente con el Centro de Coordinación (CECOP) de Policía Municipal. Con el simple hecho de pulsar un botón, el taxi pasa a ser geolocalizado, de forma que pueden derivarse a su ubicación las patrullas necesarias para atenderle. Este recurso de seguridad se ha implantado en respuesta a la demanda del sector del taxi, ante algunas situaciones vividas.

Su uso, no obstante, se limitará a casos de riesgo y emergencia vital, en los que peligre la integridad física tanto del profesional del taxi como de la persona usuaria. Así, se ha planteado para casos en los que es víctima o testigo de robo con violencia o intimidación, robo con fuerza o en casos de emergencia médica.

El uso de la aplicación es completamente voluntario. En la actualidad, son 18 los taxis que ya disponen de esta herramienta, para cuyo desarrollo el Ayuntamiento de Pamplona ha invertido 15.000 euros. Los trabajos de desarrollo comenzaron en el mes de octubre, cuando se realizó un análisis previo, pensando en una herramienta dirigida a todo el transporte público comarcal, no solo taxis sino también en los autobuses urbanos. En esta primera fase, estará disponible para los 328 taxis de Pamplona y comarca y se ha comenzado ya a trabajar en el desarrollo para 'villavesas', con sus propias especificidades, si bien la puesta en marcha en los autobuses tiene una mayor complejidad técnica, lo que impide definir un plazo concreto de implantación, ha explicado el Consistorio.

En el desarrollo de este sistema de alerta se ha tenido en cuenta que el servicio de taxi y de autobuses urbanos es comarcal y no afecta únicamente al término municipal de Pamplona. En este sentido, el sistema 'PaMplona Alert' cuenta con una delimitación geográfica de la zona de influencia, que conlleva a su vez una coordinación entre cuerpos policiales y de emergencia de las distintas localidades. Tal y como recalca el subinspector jefe del Grupo de CECOP de Policía Municipal de Pamplona, José Viruel Zozaya, las emergencias se atienden siempre, independiente de en qué término municipal de la comarca se encuentre el taxi en ese momento.

UN BOTÓN QUE ACTIVA LA RESPUESTA

Para poder acceder a este servicio, los profesionales del taxi deben descargarse la aplicación móvil 'PaMplona Alert', disponible para Android e IOS, y registrarse en el sistema, aportando un teléfono móvil, así como datos del taxista y del propio vehículo. Es Policía Municipal quien autoriza el registro final, ya que es un servicio limitado, a día de hoy, a este colectivo. Una vez activada la aplicación, el Centro de Coordinación de Policía Municipal (CECOP) dispone de los datos necesarios para identificarles y geolocalizarles en caso de emergencia.

Cuando se activa el sistema, en el CECOP llega una alarma, que geolocaliza en tiempo real al taxi. Con esa información, y viendo la ubicación de todas las patrullas de Policía Municipal, se envía a las más cercanas, para que intervengan de forma inmediata. La patrulla interceptará el vehículo e iniciará la intervención, atendiendo a la casuística de cada situación. Si la intercepción se realiza fuera del término municipal de Pamplona, la patrulla parará el coche, pero se coordinará con otros cuerpos policiales para realizar la intervención.

Se trata de un servicio de alerta silenciosa, de forma que el agresor no sea consciente de su activación. Es por ello que no permite la interlocución, sino que simplemente activa el geoposicionamiento. La aplicación sí permite, no obstante, un sistema de comunicación masiva por parte de Policía Municipal, para advertir de cortes de tráfico o alteraciones en el tráfico.

33 INTERVENCIONES POLICIALES EN TAXI EN 2024

Con esta medida, ha indicado el Ayuntamiento, se pretende garantizar la seguridad tanto de taxistas como de usuarios, atendiendo a la solicitud presentada por el gremio. Policía Municipal realizó, de hecho, en 2024, un total de 33 intervenciones en las que se han visto involucrados vehículos de taxi. De todas ellas, 17 se debieron a impagos del servicio, considerados estafa. Además, en diez ocasiones se actuó por problemas con clientes. Asimismo, cinco intervenciones fueron ante la denuncia de taxis piratas. La cifra de intervenciones es menor a la registrada en 2023, cuando hubo 40. De ellas, la mayoría se debía a taxis piratas (13), seguidas por estafas y problemas con los clientes (con 11 intervenciones cada uno).

También se producen con cierta frecuencia intervenciones policiales por agresiones de pareja, comportamientos contra la libertad sexual o intimidación a mujeres y peleas en las que las personas que conducen los taxis son quienes alertan a Policía Municipal.