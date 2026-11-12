Policía Nacional detecta un incremento "considerable" de robos con fuerza en establecimientos de Pamplona

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Navarra ha detectado un incremento "considerable" de robos con fuerza en establecimientos de Pamplona, en las zonas de Azpilagaña, Iturrama y Milagrosa, aunque también se han denunciado en otras zonas con similar diseño arquitectónico, coincidiendo el mismo procedimiento para acceder al interior de los locales.

Según el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de Policía Nacional de Pamplona, el 'modus operandi' consiste en la fractura de la ventana tipo lama de las partes superiores de estos establecimientos, la cual utilizan como vía de acceso y salida. Una vez en el interior buscan dinero en efectivo o bienes de pequeño tamaño.

Dado que este sistema de ventanas de lamas es "relativamente común" en las zonas de incidencia, se aconseja a los comerciantes que extremen las medidas de aseguramiento del sistema de cierre de sus locales.