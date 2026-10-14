La Policía Nacional investiga bajeras utilizadas ilegalmente como viviendas subarrendadas en Pamplona

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado una investigación sobre la explotación irregular de locales comerciales como alojamientos en Pamplona, que ha permitido detectar tres inmuebles sin habilitación residencial en los que llegaron a alojarse simultáneamente numerosas personas, incluidos menores y bebés.

Las actuaciones revelaron que determinados inmuebles, cuya consideración administrativa era la de local comercial o almacén y que carecían de habilitación para ser utilizados como vivienda, habían sido modificados y divididos interiormente para crear diferentes habitaciones que posteriormente eran cedidas a terceras personas a cambio de cantidades periódicas de dinero, explican desde la Policía Nacional.

Los propietarios no habían autorizado su utilización residencial ni las modificaciones realizadas para posibilitarla. Las cantidades abonadas por las habitaciones oscilaban entre 250 y 800 euros mensuales y, según la estimación policial, la explotación podía generar alrededor de 12.000 euros mensuales.

En el marco de la investigación se ha detenido a una persona que alquilaba los locales, realizaba las obras y cobraba en efectivo llegando a amenazar a los inquilinos para que no denunciaran.

La Policía Nacional ha subrayado que la intervención policial "trasciende en estos casos la protección de los derechos de los titulares de los inmuebles y las condiciones de las personas alojadas". "La utilización residencial irregular y masificada de locales puede afectar directamente a la seguridad y convivencia de todo el edificio y de su entorno, al incrementar los riesgos derivados de instalaciones y obras no autorizadas, dificultar la identificación y control de las personas que utilizan los espacios y generar problemas de convivencia", ha señalado. De hecho, algunas de las actuaciones previas tuvieron su origen en requerimientos relacionados con molestias ocasionadas a los vecinos.

La Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de situaciones. Avisos relacionados con una ocupación inusual de locales, obras aparentemente irregulares, entradas y salidas continuas de personas, problemas reiterados de convivencia o cualquier otra circunstancia anómala permiten iniciar comprobaciones y, cuando procede, investigaciones que benefician al conjunto de la comunidad.

"La comunicación de estos hechos permite actuar antes de que situaciones inicialmente percibidas como un simple problema vecinal puedan consolidarse y convertirse en un riesgo para la seguridad de las personas, el patrimonio y la convivencia ciudadana", ha destacado.