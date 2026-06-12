La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis por la muerte violenta en Etxabakoitz

Archivo - Jefatura Superior de la Policía Nacional en Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis respecto a la muerte violenta de un hombre en el barrio pamplonés de Etxabakoitz Norte y se encuentra a la espera de la autopsia y de otras diligencias de investigación para determinar las causas de la muerte.

La Policía Nacional ha asumido la investigación en torno a la aparición del cadáver de un varón en la tarde del jueves con una herida por arma blanca.

El cuerpo del hombre, de unos 60 años, de origen iberoamericano y vecino de Barañain, fue visto por una mujer que paseaba a su perro sobre las 16.20 horas, según ha informado la Policía Nacional.

La Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Policía Científica realizaron tras el hallazgo la inspección ocular técnico policial.

La Policía Nacional ha explicado que los primeros indicios apuntan a una muerte violenta y ha apuntado que esta consideración abarca cualquier posibilidad distinta a una muerte natural, por lo que ha pedido prudencia en las valoraciones, ya que la investigación "se encuentra en una fase incipiente y se necesita tiempo y sosiego para determinar las causas exactas de la muerte".