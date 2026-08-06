Un policía nacional en prácticas reanima a una mujer en parada cardiorrespiratoria en Tudela

Archivo - Detalle de un vehículo de la Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un policía nacional en prácticas, que inició su periodo formativo en la Comisaría Local de Tudela el pasado 14 de julio, reanimó a una mujer de 40 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en su lugar de trabajo.

Según han informado desde el cuerpo policial, "la rápida intervención del agente", que comenzó las maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios, permitió reanimar a la víctima y que fuera trasladada con vida al hospital de Tudela.

Los hechos sucedieron en la tarde del martes, cuando la encargada de un establecimiento comercial solicitó ayuda de una patrulla porque una empleada estaba desvanecida y sin pulso aparente.

Los policías intervinientes comprobaron que la mujer no respondía a estímulos verbales ni dolorosos, y al no mostrar signos vitales, el agente en prácticas empezó el protocolo de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras reiteraban la petición de ambulancia.

La víctima recuperó constantes vitales antes de la llegada de los sanitarios que la trasladaron al centro hospitalario de Tudela, donde continúa recuperándose.