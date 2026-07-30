El PPN acude a Transparencia para que el Gobierno foral informe de reuniones con empresas chinas vinculadas a Zapatero

El secretario general del PPN, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PPN ha acudido al Consejo de Transparencia de Navarra para que el Gobierno foral le facilite información sobre las reuniones que han mantenido la presidenta María Chivite u otros miembros del Ejecutivo foral con empresas chinas vinculadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El PPN ha dado este paso después de que hace cuatro semanas registrara una batería de preguntas en el Parlamento de Navarra y la información que ha recibido del Ejecutivo haya sido, a su juicio, "incoherente e incompleta". "Se nos negó parte de la información y en otras se notaban respuestas vacías. El Gobierno de Chivite se equivoca si cree que nos vamos a quedar satisfechos con unas respuestas que no nos dicen nada", ha afirmado en rueda de prensa el secretario general de los 'populares' navarros, Sergio Sayas, que ha comparecido acompañado de la parlamentaria foral Maribel García Malo.

Sayas ha explicado que su formación quiere saber "de qué se ha hablado en esas reuniones, qué compromisos se alcanzaron, qué proyectos se impulsaron, qué medios se utilizaron para celebrar esas reuniones y quién participó en ellas".

Además, los 'populares' van a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Navarra de la presidenta María Chivite y del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Sergio Sayas ha mencionado en concreto cuatro reuniones entre el Gobierno de Navarra y autoridades o empresas chinas -en el caso de las empresas, serían compañías que supuestamente han realizado pagos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según la investigación de la Policía Nacional-.

En primer lugar, se ha referido a un encuentro celebrado en febrero de 2025 en Madrid. "Chivite nos responde en una de las preguntas que no le consta ninguna mediación de Zapatero y por otro lado en otra respuesta nos dice que el 28 de febrero de 2025 se produce la celebración de un foro en Madrid con las autoridades chinas de la región de Guangzhou, en el que es Zapatero quien introduce a María Chivite ante estas autoridades", ha apuntado Sayas.

Además, el secretario general del PPN ha indicado que en este encuentro participó también Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. "Volvemos a preguntarnos qué hace Santos Cerdán en un foro entre gobiernos de una región china y de Navarra, cuando Cerdán no forma parte de un gobierno. Sería María Chivite la que está facilitando a Santos Cerdán el acceso a proyectos, a obras estratégicas y ya veremos si también a concesiones públicas", ha afirmado.

En segundo lugar, Sergio Sayas se ha referido a una reunión que tuvo lugar el 19 de marzo de 2025 en el Gobierno de Navarra entre China Energy y el Ejecutivo foral, con la presencia de María Chivite. "No sabemos quién ha mediado para que se produzca esta reunión, cómo se ha concertado o qué se ha hablado en ella", ha señalado Sayas.

Posteriormente, el 13 de mayo tiene lugar una reunión del Gobierno de Navarra con ChinaLink, "que esta sí sabemos que la ha solicitado Santos Cerdán, porque María Chivite nos reconoce en una respuesta parlamentaria que es Santos Cerdán quien pide esta reunión". "Queremos saber qué es lo que ocurrió en esa reunión, si hubo algún acuerdo, si se inició algún proyecto, o si hubo una relación formal o informal que después abocara a una presentación de algún acuerdo", ha señalado.

Sergio Sayas ha añadido que "de esta reunión de mayo saltamos directamente a una reunión que tiene lugar el 11 de septiembre, y en esta reunión es la primera vez que tenemos constancia de que estas empresas chinas plantean el proyecto Navarra Capital Europea del SAF (Combustible Sostenible de Aviación)".

A continuación, el dirigente 'popular' ha afirmado que "en diciembre de 2025, es decir, solo tres meses más tarde, el Gobierno de Navarra ya está incorporando este proyecto como alegaciones a la planificación eléctrica del Ministerio de Transición Ecológica". "Lo que queremos saber es qué estudios se han realizado en este tiempo, qué análisis técnico, qué documentación ha entregado la empresa, quién la estudia, qué departamentos intervienen, o por qué se decide incorporar tan rápido este proyecto", ha planteado, para preguntarse, sobre esta última cuestión, si fue así porque "a María Chivite se lo están pidiendo Zapatero o Santos Cerdán". "La celeridad es pasmosa", ha indicado.

Sergio Sayas ha destacado además que este proyecto "tiene una particularidad y es que se incorpora a las alegaciones en la planificación del Ministerio con una carta de Sodena avalando este proyecto y otra carta específica de María Chivite también avalándolo, cosa que no nos consta en ningún otro proyecto".

El dirigente 'popular' ha afirmado además que existe "una incoherencia" en torno a este asunto, porque "hemos preguntado al consejero de Industria por este proyecto y no tiene ninguna información, no le consta, y parece que no sabe mucho, cuando realmente preside Sodena, que está avalando este proyecto".

Así, Sergio Sayas se ha preguntado "qué ha pasado para un respaldo tan explícito por parte de la presidenta del Gobierno de Navarra en un plazo tan breve de tiempo, en un proyecto en el que no constan informes, ni estudios técnicos, ni que departamento alguno lo haya avalado".

El secretario general del PPN ha afirmado que el Gobierno foral, en una de sus respuestas parlamentarias, ha trasldadado que la presidenta no ha suscrito ningún acuerdo formal o informal con ChinaLink o China Energy. "Es difícil que no tenga un entendimiento y a la vez esté haciendo una carta de aval al proyecto que presenta una de estas empresas con las que Chivite dice no tener ningún acuerdo. Aquí parece que hay algo que Chivite debería explicar claramente", ha asegurado.