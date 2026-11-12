Los precios de los alquileres en los municipios en zonas tensionadas bajan un 1,5% en el tercer trimestre de 2026

Viviendas en el casco antiguo de Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios de los alquileres en los 21 municipios navarros declarados Zona de Mercado Tensionado (ZMT) han registrado una reducción del 1,5% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2025 y del 1,9% frente al segundo trimestre de 2026. El descenso con relación al último trimestre en el que los precios eran libres, es decir el segundo trimestre de 2025, se eleva al 5,5%, según los datos que publica este jueves el Observatorio de la Vivienda de Navarra.

Según indican en un comunicado el Gobierno de Navarra, la renta media de los alquileres en Zonas de Mercado Tensionado se eleva a 793 euros frente a los 805 euros del tercer trimestre de 2025 y los 808 del segundo trimestre de 2026. En las localidades navarras que se encuentran fuera de las Zonas de Mercado Tensionado el precio medio del alquiler se sitúa en 634 euros, "lo que supone un incremento del 4,9% con relación al mismo periodo del año anterior". En este sentido, ha recordado que "en torno al 93% de los contratos de alquiler que se cierran en Navarra se realizan en los municipios declarados Zonas de Mercado Tensionado".

Con relación a la oferta, el número de contratos formalizados en las ZMT se ha elevado a 1.209, lo que supone un 4,4% más que los registrados en el tercer trimestre de 2025, cuando se firmaron 1.158 contratos. Se produce un descenso de la oferta en los contratos formalizados fuera de los 21 municipios reseñados al pasar de los 107 contratos del tercer trimestre de 2025 a los 86 del mismo periodo de este año.

Con respecto al total de Navarra, es decir, los 1.295 contratos del alquiler formalizados en el tercer trimestre de 2026, el 71,4% son de vivienda habitual mientras que el 28,6% son alquiler de temporada, "algo habitual en el tercer trimestre durante el ciclo histórico, ya que es en estas fechas cuando se formalizan la mayoría de los contratos de alquiler a estudiantes".