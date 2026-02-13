Los precios bajan seis décimas en enero en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 2,2%

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió seis décimas en Navarra en el mes de enero con respeto a diciembre y la tasa interanual se situó en el 2,2%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

En el conjunto nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

En Navarra, tres grupos registraron un descenso de los precios con respecto a diciembre. Se trata de Vestido y calzado, que registró el mayor descenso de los precios, con una bajada del 12,6%, seguido de Actividades recreativas, deporte y cultura, con un descenso del 3,6%, y de Transporte, que bajó un 1,2%.

Por contra, los precios aumentaron en enero en Bebibas alcohólicas y tabaco (1,9%), Seguros y servicios financieros (1,4%), Información y comunicaciones (1,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), Vivienda (0,7%), Cuidado personal y otros (0,3%), Muebles y artículos de hogar (0,1%) y Sanidad (0,1%). Los precios no variaron en Servicio de educación ni en Restaurantes y alojamientos.

En términos interanuales, los precios bajaron únicamente en Transporte, con un descenso del 1,1%, y en Información y comunicaciones, con un descenso del 0,3%.

Entre el resto de grupos, los mayores incrementos se registraron en Seguros y servicios financieros (5,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,1%), Restaurantes y alojamiento (4,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,7), Servicios de educación (3,1%), y en Cuidado personal y otros (3,1%)

También aumentaron los precios en Muebles y artículos del hogar (1,9%), Actividades recreativas, deporte y cultura (1,8%), Sanidad (1,8%) y Vivienda (1,1%). Los precios no variaron en Vestido y calzado.