La presencia femenina en órganos directivos "aún es escasa" en Navarra, según un informe de AMEDNA

Imagen del acto - AMEDNA

PAMPLONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, AMEDNA-NEEZE ha presentado este martes los principales resultados de un informe con perspectiva de género de la situación en empresas navarras, que recoge que la presencia femenina en órganos directivos "aún es escasa" y que "la escasez de consejeras no responde a una falta de capacitación, sino a mecanismos de acceso".

La sesión ha dado comienzo con la inauguración a cargo del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, quien ha remarcado la "importancia de la colaboración" existente entre el departamento y AMEDNA-NEEZE y ha realizado un repaso general sobre las cifras alrededor de la representación de mujeres en consejos de administración.

Por parte de AMEDNA-NEEZE, su presidenta, Cristina Sotro Belzarena, ha apuntado que la paridad en los órganos directivos empresariales "no es una cuestión simple y no es un debate periférico" sino que "es una necesidad urgente".

Ha apuntado asimismo que "no se trata de un debate ético", sino "un imperativo de competitividad global, una exigencia de los mercados financieros y la única vía para garantizar la sostenibilidad y resiliencia de nuestras empresas a largo plazo".

Ha destacado que AMEDNA-NEEZE lleva "dos años potenciando y promoviendo la entrada de mujeres en los consejos de administración de las empresas". "El pasado año, centrado en la ley de paridad y la creación de un directorio de potenciales consejeras y este año a través de la elaboración del estudio de situación de las mujeres en los consejos de administración", ha indicado.

Susana Labiano, gerente de AMEDNA-NEEZE, ha sido la encargada de presentar los datos clave del informe con perspectiva de género sobre los Consejos de Administración en el tejido empresarial navarro.

Entre sus principales conclusiones, ha señalado que la presencia femenina en órganos directivos "aún es escasa, en especial en sectores masculinizados, donde persisten barreras". Ha señalado que "sigue siendo difícil identificar los consejos de administración en las empresas por la fragmentación de las bases de datos".

Labiano ha presentado, también, un decálogo de medidas positivas propuesto por el estudio para transformar los órganos de gobierno, entre ellas, crear procesos de nombramiento documentados y matrices de competencias.

Labiano ha presentado, asimismo, una estrategia propia para la medición de esta realidad en empresas navarras, "adaptada al tejido foral donde predominan pymes industriales e intensas redes familiares".

También, "influenciada por un talento de alto nivel disponible, Navarra posee la segunda mejor cifra de talento, después de Madrid". Por tanto, señala el estudio, "la escasez de consejeras no responde a una falta de capacitación, sino a mecanismos de acceso".

Asimismo, el documento señala que "es una oportunidad para que la Comunidad Foral se convierta en referente en igualdad en consejos privados mediante alianzas público-privadas".

Tras ello, Maitane Renedo, directora de operaciones en Navarra de Montaner ha repasado las necesidades, competencias y requisitos que deben reunir las personas para formar parte de un Consejo de Administración.

Para finalizar el encuentro, se ha contado con la participación de dos mujeres navarras en consejos de empresas y entidades. En concreto, Cristina Mendía, consejera independiente, e Izaskun Goñi, presidenta del Puerto de Pasaia, han repasado parte de su experiencia como consejeras en distintas entidades y han abordado las principales claves para poder formar parte de un consejo.