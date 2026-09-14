Presidencia, Interior y Derechos Sociales, los departamentos del Gobierno que más aumentan el presupuesto para 2027

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PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral; el de Interior, Función Pública y Justicia, y el de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo son los tres departamentos que más aumentan el techo de gasto para el año que viene, con incrementos del 24,9%, 17% y 16,6%, respectivamente, respecto al presupuesto antes de enmiendas de 2026.

Así lo recoge la Orden Foral del reparto del techo de gasto por departamentos firmada este lunes. El Gobierno de Navarra aprobó el pasado viernes el techo de gasto para los Presupuestos Generales de Navarra de 2027, que asciende a 6.850,6 millones de euros, un incremento de 531,9 millones de euros con respecto a 2026, es decir, un 8,4% más.

Todos los departamentos experimentan subidas en sus presupuestos para el año que viene. Tras los tres mencionados, siguen Salud (10%), Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera (9,1%) y Capítulo 1 (8,7%) por encima de la subida media del 8,4%.

Por debajo, Universidad, Innovación y Transformación Digital (7,6%), Economía y Hacienda (7,1%), Desarrollo Rural y Medio Ambiente (6,1%), Cultura, Deporte y Turismo (6%), Educación (5,8%), Cohesión Territorial (3,4%), Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias (2,4%), Instituciones (2,1%) e Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial (1,5%).

En cifras absolutas, comparando el aumento entre el presupuesto de 2026 antes de enmiendas y el techo de gasto previsto para 2027, Capítulo 1 pasa de 2.028.222.460 a 2.205.422.11 euros; Presidencia e Igualdad de 17.012.660 a 21.252.910; Economía y Hacienda, de 1.096.420.345 a 1.174.632.470; Cohesión Territorial, de 675.723.660 a 699.008.880; Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, de 122.472.040 a 125.415.560; Educación, de 334.501.920 a 353.749.020; Salud, de 749.614.723 a 824.837.620; Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de 152.235.070 a 161.459.860.

El aumento en el resto de departamentos es el siguiente: Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial pasa de 126.463.760 a 128.311.950 euros; Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, de 659.368.887 a 769.129.730; Cultura, Deporte y Turismo, de 69.376.440 a 73.552.090; Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, de 14.863.750 a 16.211.030; Interior, Función Pública y Justicia, de 62.055.060 a 72.596.160; Universidad, Innovación y Transformación Digital, de 186.497.520 a 200.662.240; e Instituciones, de 23.823.888 a 24.323.890.