El presupuesto de la UPNA para 2026 asciende a 119,75 millones, un 0,13% más

Archivo - Campus de Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha aprobado este martes el presupuesto de la institución académica para 2026, que asciende a 119.754.594 euros. Respecto al año 2025, se registra un incremento de 158.602 euros, un 0,13% más, que es más significativo teniendo en cuenta que se ha finalizado la inversión para construir la Facultad de Ciencias de la Salud, que, para este año que ahora finaliza, supuso 10,6 millones de euros en el presupuesto.

El proyecto de presupuestos para el próximo año recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la institución académica en una sesión celebrada el pasado 19 de diciembre, y, posteriormente, fue elevado al Consejo Social, órgano al que compete su aprobación definitiva, según ha explicado la UPNA en una nota.

El principal capítulo de gastos es el de personal, que se eleva a 90,3 millones de euros, lo que representa el 75% del gasto total. Le siguen el de gastos en bienes corrientes y servicios con 16,9 millones, un 14,2% del total, y el capítulo de inversiones, con 10,4 millones, que suponen el 8,7% de los gastos. De esos 10,4 millones, 2 millones se destinarán a la rehabilitación del edificio de Labradores en Tudela y está previsto invertir un total de 1,5 millones en la planta de simulación de la Facultad de Ciencias de la Salud. También está previsto invertir 1 millón en equipamiento docente e investigador. Finalmente, el apartado de transferencias corrientes se cifra en 2 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, el capítulo de mayor cuantía es el de transferencias corrientes, que ascienden a 98,3 millones de euros. Le sigue el de tasas, precios públicos y otros ingresos, con 17,1 millones. Por último, el de transferencias de capital aporta 2 millones, destinados a la rehabilitación del edificio de Labradores.