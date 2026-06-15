Se prevé poner en marcha en breve el concurso de proyectos para el futuro centro sociocultural de la Milagrosa

Antiguo cine Guelbenzu. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona prevé poner en marcha, antes del inicio de las fiestas de San Fermín, el concurso de proyectos para rehabilitar el antiguo cine Guelbenzu y convertirlo en centro sociocultural y refugio climático de La Milagrosa. Este concurso de proyectos con intervención de jurado culminará con la elección de una propuesta a cargo de un equipo multidisciplinar que se encargará de redactar el proyecto de transformación de uno de los edificios más destacados del barrio.

La convocatoria del concurso, ha informado el Consistorio, marca un "nuevo hito" en un proceso iniciado con la adquisición municipal del inmueble y de los locales anexos, continuado con la aprobación del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de la Milagrosa, el desarrollo de un amplio proceso participativo con el vecindario y la obtención de financiación europea para impulsar la transformación del barrio.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'La Mila, un barrio de cine', seleccionado para recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial.

El Plan de Actuación Integrado de Pamplona ha sido seleccionado para la asignación de una senda financiera de 2.178.874 euros, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, en el periodo de programación 2021-2027. Esta cantidad se corresponde con el 40% del presupuesto total del Plan de Actuación Urbana de Pamplona, ya que la ciudad se encuentra integrada en una de las regiones consideradas más desarrolladas para el programa FEDER.

El proyecto pretende convertir el antiguo cine, inaugurado en 1963 y sin uso desde su cierre definitivo en 2003, en "un equipamiento público de referencia que impulse la actividad cultural, educativa y comunitaria, refuerce la cohesión social y contribuya a la regeneración urbana de la Milagrosa". Para ello, entre los usos previstos, destaca el traslado de la actual biblioteca del barrio, una demanda histórica que permitirá dotarla de unas instalaciones más adecuadas a las necesidades actuales. El futuro equipamiento incorporará, además, espacios polivalentes destinados a actividades culturales, educativas, sociales y comunitarias.

PUNTO DE ENCUENTRO Y REFUGIO CLIMÁTICO

El edificio de los cines Guelbenzu se sitúa en un eje urbano estratégico, que articula la conexión entre el centro de la ciudad, el ámbito universitario y el corredor fluvial del Sadar, "lo que refuerza su potencial como equipamiento capaz de dinamizar la vida sociocultural del barrio de Milagrosa", ha indicado el Consistorio.

Uno de los elementos más singulares de la propuesta será la creación de una plaza cubierta concebida como espacio flexible de encuentro ciudadano y refugio climático. Este nuevo espacio permitirá desarrollar actividades durante todo el año y reforzará la relación entre el edificio y el espacio público, ampliando las posibilidades de uso tanto del equipamiento como de su entorno inmediato, ha añadido.

Las bases del concurso recogen buena parte de las reflexiones y propuestas surgidas durante el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento para definir el futuro del cine Guelbenzu a través de la Oficina Verde de la Milagrosa, gestionada por la empresa municipal Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen S.A. A través de diferentes talleres y visitas al edificio, el vecindario, las entidades y otros agentes del barrio pudieron reflexionar sobre los usos, la arquitectura y la identidad del futuro equipamiento.

Entre las principales conclusiones, se destacó la necesidad de crear un espacio de encuentro abierto, versátil y multifuncional que complemente la red de equipamientos existente y responda a las necesidades del barrio.

Las aportaciones realizadas incidieron también en la importancia de reforzar la relación entre el edificio y la plaza exterior, incrementar la presencia de vegetación y luz natural, conservar el carácter singular del espacio escénico y mantener aquellos elementos que forman parte de la memoria colectiva del lugar. Asimismo, se puso de manifiesto el valor simbólico del edificio y su capacidad para convertirse nuevamente en un punto de referencia para la vida social y cultural de la Milagrosa.

Todas estas reflexiones han servido de base para la elaboración del programa de necesidades y de los criterios incluidos en las bases del concurso, con el objetivo de que las propuestas arquitectónicas respondan a las expectativas del barrio y aprovechen al máximo las posibilidades que ofrece el edificio, ha comentado el Ayuntamiento.

EL CONCURSO

El concurso, con intervención de jurado, tendrá carácter abierto y anónimo, de manera que cualquier equipo que reúna los requisitos establecidos podrá presentar su propuesta en igualdad de condiciones. Las bases establecen que las propuestas deberán abordar de manera integral la rehabilitación del edificio, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad universal, calidad arquitectónica y viabilidad técnica y económica. Asimismo, deberán dar respuesta al programa de necesidades definido para el equipamiento y reforzar su relación con el espacio público y con el conjunto del barrio.

Los criterios de valoración contemplan la propuesta arquitectónica y soluciones generales del proyecto, que pueden sumar hasta 50 puntos, en función de la calidad del diseño arquitectónico (hasta 20 puntos), el equilibrio entre la intervención propuesta y el respeto a los elementos identitarios del edificio (hasta 10 puntos), la relación del equipamiento con el espacio público del barrio (hasta 10 puntos) y el enfoque integral de la propuesta (hasta 10 puntos). También se valora la justificación del cumplimiento del programa de necesidades, con un máximo de 30 puntos, y la calidad técnica y viabilidad económica de la propuesta, con 20 puntos.

La propuesta ganadora obtendrá un premio de 20.000 euros y el encargo posterior para la redacción del proyecto de rehabilitación y, en su caso, la dirección de las obras. Además, el jurado podrá conceder hasta cuatro accésits, de 5.000 euros cada uno, para reconocer aquellas propuestas que destaquen por la calidad de sus planteamientos. Una vez emitido el fallo del jurado, la propuesta seleccionada será presentada públicamente en una sesión informativa abierta a la ciudadanía. Este encuentro permitirá dar a conocer el proyecto ganador y recoger aportaciones y sugerencias antes del inicio de la redacción del proyecto definitivo.

La convocatoria contará con difusión tanto en el Portal de Contratación de Navarra como en el Diario Oficial de la Unión Europea, con el objetivo de atraer el mayor número posible de propuestas y garantizar una amplia concurrencia de equipos de arquitectura.

Con estas bases, el Ayuntamiento no define una solución arquitectónica cerrada, sino el marco de necesidades, objetivos y criterios que deberán desarrollar los equipos participantes para proponer el futuro del cine Guelbenzu como nuevo espacio de encuentro, cultura y convivencia para la Milagrosa.