Previsión meteorológica de Navarra para este domingo, 12 de julio de 2026

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes de evolución. Probabilidad de alguna lluvia por la mañana en la Navarra cantábrica donde por la tarde podría esperarse alguna tormenta.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios salvo un aumento, en general ligero, en el tercio norte. Se pueden superar los 39 grados en el centro, los 38 en la Ribera y los 36-37 en el resto. Viento flojo a moderado de sur y sureste amainando desde el mediodía a flojo variable en la vertiente cantábrica.