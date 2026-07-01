La primera Junta Local de Protección Civil aborda los detalles del Plan General para las próximas fiestas de San Fermín

Reunión de la Junta Local de Protección Civil antes de la fiestas de San Fermín. - GORKA BEUNZA - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha presidido este miércoles la primera reunión de la Junta Local de Protección Civil que ha tenido lugar en las dependencias del área de Seguridad Ciudadana. En la reunión se han detallados los principales aspectos del Plan General para las fiestas de San Fermín, que comienzan el próximo 6 de julio. El plan recoge aspectos relacionados con la seguridad, los dispositivos policiales y sanitarios para los distintos actos, las restricciones de tráfico o el ámbito de la limpieza.

Los objetivos generales del plan están encaminados a la tutela, vigilancia y protección de los actos programados y de la vida cotidiana durante las fiestas. Se contemplan inspecciones preventivas en materia de seguridad, sanidad y la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales; el "mantenimiento de la calidad de vida"; la ayuda y atención al ciudadano; la divulgación de información y la asistencia por parte de los servicios de urgencia.

Por último, plasma el restablecimiento de las condiciones propias de la ciudad una vez finalizadas las fiestas, limpieza, desinfecciones, reestructura de la circulación vial o diferentes reparaciones, explican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

El Centro de Mando y la coordinación del plan se establecerá en el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana y correrá a cargo de la Comisión Permanente de Protección Civil o de aquellas personas en las que se delegue para el día a día. Está previsto que entre el 8 y 14 de julio, ambos inclusive, tenga lugar una reunión diaria de la Junta Local de Protección Civil en las dependencias del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a las 11 horas, para evaluar la operatividad del plan previsto, corregir cuantos problemas surjan y tomar los acuerdos que procedan.

En la Junta Local de Protección Civil están representadas las distintas áreas municipales implicadas en la organización de las fiestas (Seguridad y Convivencia Ciudadana; Conservación Urbana y Sanidad; Acción Social; Igualdad; y Cultura, Fiestas y Deporte), así como de la Dirección General de Interior y de la Dirección de Protección Civil del Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno en Navarra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Urgencias Extrahospitalarias, Casa de Misericordia, Servicio de Bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad, como la Policía Municipal de Pamplona, la Policía Foral, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros.

PASEO DE SARASATE O TXUPINAZO TXIKI, PRINCIPALES NOVEDADES

Como novedades más destacadas, el Plan General para las fiestas de San Fermín recoge la apertura casi en su totalidad del paseo de Sarasate para permitir el libre tránsito de personas, a pesar de las obras que se están ejecutando desde principios de año. Se establecerá una pavimentación provisional que permitirá utilizar el paseo, con excepción de la zona del andén central y la calzada sur, entre el Parlamento de Navarra y la calle del Vínculo. Los trabajos de reurbanización que se llevan a cabo se suspenden temporalmente y se retomarán con normalidad una vez finalizadas las fiestas. La zona norte del paseo será de uso exclusivo para emergencias.

Además, el plan detalla el dispositivo para el Txupinazo Txiki, que se celebrará el 10 de julio. De manera progresiva, desde las 10 horas, se implementará el dispositivo especial de policía, servicios sanitarios, protección civil, limpieza y recogida de residuos, así como el control de posibles situaciones de agresiones sexistas. Se trata de un dispositivo similar al del 6 de julio, con control de accesos, de venta ambulante en el entorno y ubicación de puestos sanitarios para garantizar así el correcto desarrollo y la seguridad del primer Txupinazo Txiki.