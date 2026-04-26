La Primitiva deja un premio de más de 32.000 euros en Pamplona

Archivo - Una administración de lotería en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado este sábado, 25 de abril, ha dejado un premio de 32.152,55 euros en Pamplona gracias a un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario), que se ha vendido en la administración de lotería nº9, ubicada en la Travesía de Bayona 2.

De segunda categoría se han registrado otros cinco boletos que se han vendido en Zafra (Badajoz), Castro Urdiales (Cantabria), Oropesa del Mar (Castellón), Madrid y Sevilla, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora en el sorteo de este sábado ha estado formada por los números 03, 30, 06, 28, 10 y 46, con el 19 como complementario, el 1 como reintegro. El JOKER ha correspondido al número 3634755. La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.719.517 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, dotado con 1.189.644,22 euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 05.910 de Carboneras (Almería), situado en Plaza del Castillo, 22.

No existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.500.000 euros.