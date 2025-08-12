Prisión para 4 detenidos por asaltar y robar en un piso en Pamplona tras amenazar y retener a sus inquilinos

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Pamplona entra en el Palacio de Justicia. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción número 3 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión de cuatro varones detenidos por, presuntamente, asaltar y robar en un piso en el Casco Antiguo de Pamplona tras amenazar y retener a sus inquilinos el miércoles 6 de agosto.

En concreto, Policía Municipal de Pamplona y Policía Nacional han detenido a los cuatro varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia, intimidación y detención ilegal.

Según han informado desde la Policía Municipal en su cuenta de X, los hechos tuvieron lugar sobre las 00.20 horas, cuando los individuos accedieron a una vivienda en cuyo interior se encontraban varias personas.

Las víctimas refieren que uno de los individuos, con quien una de ellas había contactado previamente a través de una aplicación de citas, facilitó el acceso al edificio. Una vez en el interior, los autores, "encapuchados y con armas blancas, amenazaron y retuvieron contra su voluntad a los inquilinos, exigiéndoles objetos de valor".

Tras la llamada de auxilio, una patrulla policial se personó en la vivienda, que se encontraba "completamente revuelta y con signos evidentes de violencia e intimidación". Las víctimas, "en estado de nerviosismo y miedo", relataron los hechos e interpusieron la correspondiente denuncia.

El Grupo de Investigación de Policía Municipal comenzó entonces las investigaciones, analizando las cámaras de videovigilancia del edificio. Al conseguir identificar a uno de los implicados como titular de un vehículo, Policía Municipal solicitó la colaboración de la Policía Nacional al descubrir que su residencia figuraba fuera del término municipal de Pamplona.

Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda y, tras localizar al sospechoso, lo detuvo el pasado jueves, 7 de agosto, en Burlada. En el interior del vehículo se hallaron diversos objetos posiblemente relacionados con el robo, además de vestimenta coincidente con la descrita por las víctimas.

Con la colaboración de ambos cuerpos policiales, los otros tres implicados fueron identificados gracias a las difusiones internas de imágenes entre los Grupos de Investigación y Proximidad de Policía Municipal. Se trata de dos jóvenes de 19 años y uno de 24 años, que fueron detenidos en distintas actuaciones desarrolladas entre el 7 y 8 de agosto por Policía Municipal y, en otro de los casos, por Policía Nacional.

Se realizó el registro en un domicilio, incautando objetos y prendas de ropa coincidentes con los utilizados en el momento del robo.

OBJETOS RECUPERADOS

Los objetos robados en el asalto al a vivienda fueron recuperados prácticamente en su totalidad. En concreto, se recuperó dinero en efectivo, relojes y joyas. Una parte fue localizada en el interior del vehículo utilizado para el desplazamiento el día de los hechos. Otros los llevaban los implicados el día de la detención. Asimismo, se pudieron recuperar otros objetos que los detenidos ya habían vendido en un establecimiento.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, quien ordenó el ingreso en prisión de los cuatro detenidos.

La coordinación entre el Grupo de Investigación de Policía Municipal de Pamplona y la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra de Policía Nacional "ha sido clave para la resolución de este suceso".