La Procesión hará solo dos paradas y se clausurarán actividades infantiles al sol ante la ola de calor

Archivo - Procesión de San Fermín durante los sanfermines del año pasado. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, ante el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los días 6 y 7 de julio, entre las 13 y las 21 horas, quiere recordar a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones ante las altas temperaturas, debido a la coincidencia de este fenómeno meteorológico con la celebración de numerosos actos festivos en los dos primeros días de San Fermín.

Como primeras medidas preventivas, las actividades programadas en Kirolari Sports Kids, en la Media Luna, y '¡Menudas Fiestas!', en la plaza de la Libertad, que estén en zonas expuestas al sol, se clausurarán este martes, día 7, en las horas de más calor, de 12 a 17 horas. Además, se regarán las zonas de seguridad de los fosos de la Ciudadela, para evitar que se registren incendios.

En cuanto a la Procesión de este martes, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, han acordado mantener el acto, pero reducir su duración, para evitar la exposición de la ciudadanía a las temperaturas extremas previstas. La procesión mantendrá recorrido y horario, pero solo realizará dos paradas: en la plaza de Consejo, para el canto de la 'Jota Ofrenda a San Fermín', a cargo de la coral Santiago de la Txantrea; y en el pozo de San Saturnino, para el 'Agur Jaunak' que interpretan los txistularis en honor a San Fermín, informan desde el Consistorio.

Siguiendo las indicaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), se solicita a la población una "actitud de responsabilidad individual y colectiva" destacando, sobre todo, la necesidad de incrementar la ingesta de agua y moderar el consumo de alcohol. Se recuerda que las bebidas alcohólicas favorecen la deshidratación y puede alterar la percepción de los síntomas asociados al calor, "lo que incrementa notablemente el riesgo de sufrir un síncope o un golpe de calor". Asimismo, se aconseja protegerse adecuadamente del sol y buscar espacios frescos, siempre que sea posible.

Por otra parte, no hay que olvidar que el exceso de calor puede provocar una respuesta fisiológica insuficiente, con alteración de las funciones vitales y síntomas como calambres, agotamiento, deshidratación o enrojecimiento de la piel. El ISPLN aconseja que, si estos síntomas persisten, o si aparecen alteraciones de la conciencia, pulso rápido y débil o respiración rápida y superficial, se avise de inmediato al 112, para descartar o evitar un posible golpe de calor, o acudir de inmediato a cualquiera de los dispositivos sanitarios habilitados para estas fiestas, como Cruz Roja en plaza Recoletas, DYA en el paseo de Sarasate o el centro de atención de urgencias extrahospitalarias Doctor San Martín (calle San Fermín, 29).

Si bien el calor afecta a toda la población, existen factores personales, ambientales, laborales y sociales que pueden intensificar sus efectos. Entre ellos destacan la edad, la existencia de patologías previas o determinadas situaciones fisiológicas de especial vulnerabilidad, como el embarazo, así como el nivel de actividad que se realice, ya sea deportiva, festiva, de danza o simplemente de permanencia prolongada en exteriores. Por ello, de forma específica, se apela a la responsabilidad compartida en el cuidado de las personas mayores, un grupo de edad con mayor vulnerabilidad frente al calor.

RECOMENDACIONES POR GRUPOS DE EDAD

En el caso de los menores de cuatro años, se recomienda evitar su exposición prolongada al calor, favoreciendo actos breves, siempre con sombra, agua y supervisión continua, debido a que son uno de los grupos más vulnerables en este tipo de episodios. Respecto a niños de más edad y adolescentes, el consejo sería participar en actos de menor duración y menor densidad de público, evitando colas, aglomeraciones y esfuerzos físicos intensos. Se deben priorizar, además, actividades de calle con fácil acceso a agua y zonas de descanso en sombra.

Por último, en el caso de las personas mayores, un grupo identificado como población prioritaria, se recomienda limitar al máximo su permanencia en la vía pública durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, optando preferentemente por actos próximos a refugios climáticos o espacios interiores cercanos.

Estas y otras medidas se pueden consultar en la página web municipal y en los perfiles del Consistorio en las redes sociales.