La producción industrial de Navarra aumenta un 2,8% en julio en términos interanuales

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial de Navarra (IPIN) creció en julio un 2,8% en términos interanuales y, sin tener en cuenta la rama Energía, aumentó un 6,7%, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

La tasa corregida de efectos estacionales y de calendario disminuyó un 0,8%. En términos intermensuales, la actividad industrial experimentó un descenso del 8,9%.

En el conjunto nacional, el índice general registró un ascenso del 2,6% en julio respecto al mismo mes de 2025 y creció un 2,4% en la serie corregida de efectos estacionales y calendario.

El ascenso interanual de la producción industrial en Navarra proviene de la subida observada en las ramas Industrias metálicas (10,3%), Otras industrias manufactureras (3,7%), Industria agroalimentaria (7,1%) y Material de transporte (4%), que logran compensar el descenso de las ramas Papel, madera y muebles (-7%) y Energía (-21,2%).

Respecto al destino económico de los bienes producidos y, en relación al mismo mes de 2025, se observa un ascenso de los Bienes de consumo (3,7%), mientras que los Bienes intermedios (-2,3%) y los Bienes de inversión(-6,4%) experimentan un descenso.