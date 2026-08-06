La producción industrial de Navarra decrece un 7,7% en junio respecto al mismo mes del año anterior

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial de Navarra (IPIN) ha descendido en junio un 7,7% en términos interanuales, y el Índice General, sin tener en cuenta la rama Energía, decrece un 6%.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), la tasa corregida de efectos estacionales y de calendario disminuye un 11,5%.

En términos intermensuales, la actividad industrial experimenta un ascenso del 5,8%, según los datos elaborados por Nastat basados en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el Índice General de Producción Industrial de España registra un ascenso del 3,8% en junio respecto al mismo mes de 2025 y crece un 1,1% en la serie corregida de efectos estacionales y calendario.

Por ramas industriales, el descenso interanual de la producción industrial proviene de la caída observada en las ramas Material de transporte (-41,4%) y Energía (-25,9%) y, en menor medida, en Papel, madera y muebles (-0,9%).

El mayor dinamismo de las ramas Industria agroalimentaria (11,6%), Industrias metálicas (9,4%) y Otras industrias manufactureras (3,7%) no logra compensar dicho descenso.

Respecto al destino económico de los bienes producidos y, en relación al mismo mes de 2025, se observa un importante descenso en los Bienes de inversión (-24,4%). Tanto los Bienes de consumo (12,7%) como los Bienes intermedios (1,9%) experimentan un ascenso con respecto a junio del año anterior.