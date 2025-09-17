El programa Cultur Izan 2025 ofrece en Tudela una exposición sobre trajes regionales navarros

Imagen de la exposición sobre trajes regionales navarros en el Museo Muñoz Sola de Tudela - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Cultur Izan 2025, impulsado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y coordinado por el Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, ha organizado una exposición sobre trajes regionales navarros, que ya está disponible para visitar en el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela.

Con el título de 'Presencia navarra en la Exposición del traje regional de 1925. Indumentaria navarra, un legado vivo', ha sido producida por el Museo Etnológico de Navarra 'Julio Caro Baroja', en colaboración con el mencionado museo tudelano.

Así, la exposición, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Tudela y la Entidad Pública Empresarial Tudela Cultura, permite conocer algunas de las piezas que formaron parte de la exposición de trajes regionales de 1925, una exhibición organizada por la Real Academia de la Historia en Madrid sobre la indumentaria regional de las diferentes regiones de España.

Cien años después, se pone a disposición del público en Tudela una selección de las piezas que sirvieron para representar a Navarra en aquella exposición.

La propuesta se ha inaugurado este miércoles, y en el acto han estado presentes la jefa de la Sección de Museos, Celia Martín, y el jefe del Negociado de Patrimonio Etnológico e Inmaterial y también responsable del Museo Etnológico de Navarra, Mikel Ozkoidi.

Por parte del consistorio tudelano, han participado en la inauguración el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, la concejala de Cultura, Iciar Les, y la directora gerente de Tudela Cultura, Amaya Zardoya.

Cultur Izan es un programa desarrollado por el Ejecutivo foral a través de la Dirección General de Cultura, que tiene el objetivo impulsar una oferta programática de apoyo a la música, la danza y las expresiones verbales populares.

La meta es "apoyar la tradición en sus diversas expresiones y transformaciones, desde su base como expresión popular hasta aquellas propuestas que estilizan, evocan y reviven el pasado cultural de Navarra".

REIVINDICACIÓN DE LA FIGURA DE LAS PERSONAS DONANTES

La muestra inaugurada en el Museo Muñoz Sola de Tudela pretende dar a conocer distintas piezas de la colección del Museo Etnológico de Navarra, "estableciendo así un diálogo entre ambos".

La exposición "invita además a la ciudadanía a ser parte activa en la construcción de este Patrimonio Cultural común que son los trajes regionales, tanto en su puesta en valor como en el incremento de las colecciones patrimoniales públicas".

En este sentido, uno de los ejes del proyecto ha sido la reivindicación de la figura de las personas donantes al Patrimonio navarro, "esenciales en la conformación de las colecciones de los museos públicos".

Su contribución "queda visibilizada de forma expresa en esta exposición", ya que, gracias a la colaboración de distintas comunidades, familias y personas, "es posible disfrutar y conocer hoy estos bienes custodiados como Patrimonio cultural de toda la ciudadanía navarra".

En concreto, las personas donantes de las piezas exhibidas son Elena Oteiza (Casa Sastrenea de Narbarte), Ángel García Garayoa y María Pilar Irigoyen, José María Pastor 'Artzai' e Itziar Mikeléiz.