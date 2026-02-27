El Programa FEDER NAVARRA 2021-2027 certificó en 2025 19,3 millones de euros y apoyó 107 proyectos empresariales

Representantes del Gobierno de Navarra, la Comisión Europea y la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, entidades participantes en el Comité. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Programa FEDER NAVARRA 2021-2027 consolida su ejecución en 2025 con 19.333.880 euros certificados y 107 proyectos empresariales apoyados en el territorio, según se ha constatado este jueves el 5º Comité de Seguimiento, reunido en Pamplona.

La sesión ha sido copresidida por Iñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras; y la subdirectora general de Gestión del FEDER del Ministerio de Hacienda, Anais Vega. El Comité ha contado también con la participación de representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, y el resto de organismos integrantes del mismo, así como los departamentos del Gobierno que tienen acciones financiadas por FEDER.

El Programa FEDER 2021-2027 de Navarra dispone de una asignación total de 46.255.125 euros, concentrada principalmente en los objetivos políticos de la Unión Europea "orientados a una Europa más competitiva e inteligente y a una Europa más verde". Esta concentración estratégica "permite focalizar la inversión en ámbitos prioritarios para la transformación económica, la transición ecológica y la cohesión territorial".

Durante el Comité se destacó que el programa constituye "una herramienta clave para reforzar la competitividad del tejido empresarial navarro, impulsar la innovación, modernizar infraestructuras públicas y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible".

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GASTO

En el marco de la reunión se presentó el informe actualizado de ejecución financiera y física del programa. En 2025 el importe total certificado asciende a 19.333.880 euros, que generan ingresos FEDER por 6.298.660 euros, lo que representa un 14% del total aprobado en el programa, que asciende 46.255.125 euros de ingresos que se irán recibiendo hasta 2030. Este importe certificado corresponde a 107 proyectos empresariales que han sido apoyados por el Programa FEDER 21-27.

Las actuaciones cofinanciadas por el FEDER en Navarra se orientan a ámbitos estratégicos para el desarrollo del territorio. Entre ellas destacan el apoyo a proyectos de I+D+i y el refuerzo del ecosistema de innovación, el impulso a la competitividad de las pymes y de los sectores estratégicos de la economía navarra, así como la digitalización y modernización de los servicios públicos.

El programa también prioriza inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en edificios e infraestructuras, junto con actuaciones dirigidas a la sostenibilidad ambiental y la reducción de emisiones.

En el transcurso del Comité se puso de relieve el impacto de estas inversiones en "la modernización del tejido productivo, la mejora de la eficiencia de los servicios y el avance hacia un modelo de desarrollo más sostenible, con efectos directos en la calidad de vida de la ciudadanía navarra".

VISITA A ANTERAL

La jornada concluyó con una visita a Anteral, empresa de tecnología para el sector aeroespacial situada en Huarte, que cuenta con varias actuaciones cofinanciadas con fondos FEDER que ejemplifica la aplicación práctica del programa en Navarra. Esta visita permitió a las personas representantes de la Comisión Europea y del Ministerio de Hacienda conocer de primera mano el impacto de la financiación europea en Navarra y comprobar el avance de las actuaciones en curso.