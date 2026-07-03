El programa 'Juventud Cooperante' envía a 13 jóvenes navarros a proyectos en América Latina y África

Jóvenes cooperantes navarros. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Juventud y de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, ha seleccionado a trece personas jóvenes para participar en proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina y África durante los próximos meses. Lo hace en el marco del programa 'Juventud Cooperante' que ha contado esta edición con un importante incremento de solicitudes de participación, que han pasado de 22 a 49.

Las personas seleccionadas para la actual edición participaron en una jornada de formación previa a su incorporación a los proyectos, en la que han trabajado contenidos como el marco jurídico de la cooperación internacional, aspectos relacionados con la comunicación ética en este ámbito y espacios de reflexión personal para preparar su experiencia. Dicha jornada, que tuvo lugar el pasado sábado 27 de junio, fue inaugurada por el director general del Instituto navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, y por Miriam Martón, directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.

Las personas jóvenes seleccionadas viajarán en los próximos meses a destinos como Argelia, El Salvador, Perú y Tanzania para participar en estancias de entre uno y doce meses de duración. Durante ese tiempo colaborarán con entidades locales en ámbitos como la acción social, el desarrollo comunitario, la salud con enfoque de género, la educación o el acompañamiento a la infancia y la juventud, contribuyendo a iniciativas impulsadas desde los propios territorios, explican desde el Gobierno de Navarra.

En los proyectos predominan los perfiles del ámbito socioeducativo, especialmente en disciplinas como la psicopedagogía, la pedagogía, el magisterio, la educación infantil, primaria y especial, el trabajo social, la educación social y la psicología. A estos perfiles se suman conocimientos en salud, comunicación, gestión de proyectos y gestión de la información, así como otros relacionados con la logística, la agricultura o el medio ambiente con enfoque social.

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES NAVARRAS EN TERRENO

El programa Juventud Cooperante Navarra posibilita que jóvenes de la Comunidad foral, con edades comprendidas entre 20 y 30 años, participen en proyectos de cooperación en países del Sur por un periodo de entre 3 y 12 meses.

Las personas seleccionadas colaborarán con organizaciones navarras con amplia trayectoria en cooperación internacional y pertenecientes a la Coordinadora de ONGDs de Navarra, como la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras (ATTsF), Asociación Navarra Nuevo Futuro, el Colectivo El Salvador Elkartasuna, la Fundación PROCLADE YANAPAY, la Fundación RODE, ONAY o SETEM Navarra, que trabajan directamente con las entidades a cargo del desarrollo de los proyectos sobre el terreno.

EL VIAJE NO TERMINA AL VOLVER: 'TE CUENTO EL SUR'

Uno de los objetivos del programa consiste en sensibilizar a las personas jóvenes participantes sobre la realidad de los países del Sur, al mismo tiempo que se fomenta que esas mismas personas jóvenes se conviertan en "agentes de cambio entre sus iguales", difundiendo su experiencia, aprendizajes y reflexiones a través de la cuenta de Instagram del Instituto Navarro de la Juventud.

Tras su estancia, las personas participantes podrán seguir su labor a través del programa 'Te cuento el Sur', una iniciativa dirigida a la juventud navarra a través del testimonio directo de quienes han participado en 'Juventud Cooperante'. Desarrollado en colaboración con organizaciones miembros de la Coordinadora de ONGDs, el programa ofrece encuentros en centros educativos, asociaciones juveniles y otros espacios comunitarios, en los que las personas cooperantes comparten sus experiencias y promueven la reflexión sobre la cooperación internacional, la justicia global y la solidaridad.

La iniciativa, puesta en marcha el pasado año, mantiene abierto el plazo para que centros educativos, asociaciones y otras entidades interesadas soliciten estas charlas a través de la página web del Instituto Navarro de la Juventud.