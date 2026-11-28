Imagen del cartel anunciador de la segunda convocatoria del proyecto European Circular Innovation Valley (ECIV). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra participa en la nueva convocatoria interregional de European Circular Innovation Valley (ECIV), iniciativa coliderada por el Ejecutivo foral y la sociedad pública Sodena, cuyo plazo de solicitudes se abrió el 26 de noviembre de 2026.

Esta edición da continuidad a la primera convocatoria del programa, en la que el Gobierno de Navarra concedió subvenciones directas por valor de 2,4 millones de euros a diez entidades navarras participantes en los proyectos C2BIOTICS, HYDROSTARCH, SABOR y REVALUE, desarrollados junto a socios de otros territorios europeos.

La convocatoria respalda proyectos de hasta 18 meses con un nivel de madurez tecnológica entre TRL 6 y TRL 8 (soluciones ya validadas y listas para llegar al mercado). Se admiten innovaciones tanto tecnológicas como de modelo de negocio, siempre que acrediten un impacto ambiental, económico y social medible, incluida la reducción de la huella de carbono, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Pueden optar a las ayudas empresas, universidades, centros tecnológicos y de investigación, administraciones públicas, asociaciones empresariales, clústeres y entidades de la sociedad civil.

Los proyectos deberán presentarse en consorcios de al menos tres socios de dos países de la UE o del Reino Unido, con al menos una pyme y dos entidades de dos territorios financiadores de ECIV. También podrán sumarse socios de otros territorios de la UE, aunque sin opción a liderar el consorcio ni recibir ayudas del programa.

Los siete territorios financiadores de ECIV son Navarra, el Norte de los Países Bajos (Groningen, Friesland y Drenthe), Norra Mellansverige, en Suecia (Dalarna, Värmland y Gävleborg), Normandía (Francia), Escocia (Reino Unido) y, como nuevas incorporaciones en esta segunda convocatoria, la Región Central y Occidental de Lituania y la Provincia de Amberes (Bélgica).

De los fondos totales, el Gobierno de Navarra cuenta con 1.613.755,78 euros específicos para entidades de la Comunidad Foral. Cada proyecto deberá tener un presupuesto de entre 500.000 y 3 millones de euros (mínimo 50.000 euros por socio), con una ayuda máxima de 500.000 euros por beneficiario en esta convocatoria y de 600.000 euros en el conjunto de convocatorias ECIV.

ÁMBITOS PRIORITARIOS, WEBINARIOS INFORMATIVOS Y SOLICITUDES

Aunque está abierta a iniciativas innovadoras de cualquier sector, las propuestas se evaluarán conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, valorándose especialmente aquellas que "contribuyan de forma clara a cinco ámbitos estratégicos de economía circular: agroalimentación, metales y materias primas críticas, así como envases, construcción y textiles con soluciones también biobasadas".

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de febrero de 2027 (17.00 CET) a través de platform.eciv.eu, mientras que las bases y toda la documentación detallada pueden consultarse en la web del proyecto.

Para resolver dudas, ECIV celebrará un seminario web informativo interregional el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 13.30 horas, al que se sumará el martes 15 de diciembre a las 13.00 horas una sesión regional dirigida específicamente a entidades navarras. Asimismo, quienes busquen socios o una red europea para dar forma a sus propuestas tienen a su disposición la plataforma B2Match, diseñada para conectar con potenciales socios e ideas de proyecto y organizar reuniones bilaterales.