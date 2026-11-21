Patxi Bueno Pérez, director de Primeros Auxilios Navarra, y Carlos Díaz Robredo, director de Alerta Emergencias, recogen el premio del Consejo Español de RCP. - COMUNIKAZE

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patxi Bueno Pérez, director de Primeros Auxilios Navarra, y Carlos Díaz Robredo, director de Alerta Emergencias, recogieron este viernes en el Palacio Euskalduna el reconocimiento concedido por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP) al proyecto 'Sanfermines Cardioprotegidos 2026', en el marco del IX Congreso Nacional del CERCP.

El Consejo ha distinguido el proyecto con el 'Premio a la mejor campaña de creación de unas fiestas cardioprotegidas', en reconocimiento a "su esfuerzo por acercar la reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores a la ciudadanía, y por promover una respuesta rápida ante una parada cardíaca en un entorno multitudinario".

Impulsada por Primeros Auxilios Navarra y Alerta Emergencias, la campaña creó una red de cerca de 40 Puntos de Rescate Cardíaco distribuidos por zonas de gran afluencia de Pamplona. Se sumaron hoteles, bares, comercios, peñas, entidades sociales y otros establecimientos, con el objetivo de que quienes estuvieran cerca de una emergencia pudieran localizar un desfibrilador y ayudar mientras llegaban los servicios sanitarios.

Según explican desde estos dos colectivos, el dispositivo incluyó la formación de más de 80 personas en reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de desfibriladores; la incorporación de diez taxis identificados como puntos móviles de rescate cardíaco; y la cesión de tres desfibriladores a DYA Navarra para sus unidades móviles. Además, los establecimientos que no disponían de equipo pudieron contar temporalmente con uno durante las fiestas, sin compromiso posterior. Los puntos adheridos se localizaron en un mapa web, disponible en sanferminesdea.com.

La colaboración permitió "acercar a las fiestas desfibriladores de última generación, cedidos voluntariamente por distribuidores, y reforzar la cardioprotección con dispositivos de altas prestaciones". La red también incorporó soluciones adaptadas a su entorno: en el espacio del Nafarroa Oinez, el desfibrilador podía ofrecer indicaciones en euskera.

La campaña combinó la "ubicación estratégica" de los equipos, su señalización, la preparación de personas para intervenir y acciones de sensibilización.

"Recibimos este premio con agradecimiento al Consejo Español de RCP y a todas las personas que han hecho posible el proyecto. Sanfermines Cardioprotegidos demuestra que acercar los desfibriladores y enseñar RCP ayuda a que la ciudadanía esté más preparada para actuar. Agradecemos especialmente a los distribuidores que cedieron voluntariamente equipos de última generación para que las fiestas contaran con algunos de los mejores dispositivos del mercado", señala Patxi Bueno.

Primeros Auxilios Navarra y Alerta Emergencias han agradecido el reconocimiento al CERCP y a su comité, así como la colaboración de DYA Navarra, los distribuidores, los establecimientos y entidades participantes, las personas formadas, los profesionales sanitarios y todas las personas que contribuyeron a desplegar la campaña.