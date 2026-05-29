Los proyectos navarros Optaion y Archiva ganan los premios Iníciate 2026

El consejero Juan Luis García y Uxue Itoiz, con representantes de los proyectos galardonados - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de gestión de recursos humanos Optaion y la plataforma de inteligencia documental para pymes Archiva han sido los dos proyectos ganadores de los premios Iníciate 2026.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha entregado este viernes las distinciones a estas dos ideas de negocio científico-tecnológicas, en el marco de unos premios promovidos por su departamento a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).

Uxue Itoiz, directora gerente de CEIN, ha acompañado al consejero en la entrega de estos galardones que persiguen fomentar y reconocer a nuevos proyectos empresariales científicos y/o tecnológicos de alto impacto en el territorio.

García ha destacado que Navarra "necesita seguir impulsando espacios que permitan convertir el talento y el conocimiento en proyectos capaces de generar valor y oportunidades". En este sentido, ha "reafirmado el compromiso del Gobierno de Navarra con el emprendimiento innovador y con el fortalecimiento del ecosistema de I+D+i de la Comunidad foral".

"Muchas de las iniciativas que hoy vemos aquí nacen del talento joven, de personas que no se conforman y que quieren transformar su entorno. Esa capacidad de proponer nuevas soluciones es uno de los mayores activos que tenemos como sociedad", ha afirmado.

Por su parte, Itoiz ha destacado "el valor de unos premios que buscan fomentar la actitud emprendedora gracias a la creación de nuevas ideas". "En sus 12 años de vida se han presentado más de 500 ideas, muchas de las cuales han terminado en startups que han formado parte de nuestro ecosistema CEIN", ha concluido.

DOS CATEGORÍAS

'Mejor idea de negocio científico-tecnológicas universitaria' y 'Mejor idea de negocio científico-tecnológica' son las dos categorías que ha contemplado esta duodécima edición del concurso, cada una de ellas dotada con un premio de 6.000 euros destinados a fines relacionados con el desarrollo y lanzamiento de la idea.

El galardón en la categoría 'Mejor idea de negocio científico-tecnológica universitaria' ha sido para el proyecto Optaion, que propone una plataforma para el dimensionado, la planificación y la gestión de plantillas. Marta Cildox y Fermin Mallor integran su equipo promotor.

En la modalidad 'Mejor idea de negocio científico-tecnológica', el premio ha recaído en el proyecto Archiva. La idea consiste en Plataforma de inteligencia documental para pymes del sector legal y técnico, que convierte su archivo en una base de conocimiento consultable en lenguaje natural. Está promovido por Miguel Lucas.

Además de los premios en metálico, los proyectos ganadores contarán con una plaza reservada para participar en uno de los programas de aceleración de CEIN, así como con una estancia gratuita de seis meses en su Vivero de Innovación.

Los proyectos ganadores han sido elegidos entre 14 finalistas, que se han presentado a lo largo de la mañana ante el jurado, integrado por representantes del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, Sodena y CEIN.

A esta decimosegunda convocatoria de los Premios Iníciate han concurrido un total de 59 candidaturas, que implican a 95 personas (68 hombres y 27 mujeres). El 71% de las personas involucradas en los proyectos tiene estudios universitarios, máster o doctorado, y el 37% está empleada.