El PSN celebra el acuerdo sobre los Presupuestos, un "hito que refuerza la estabilidad" y el "progreso" de Navarra

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha celebrado este viernes el acuerdo entre los socios del Ejecutivo foral y EH Bildu que "garantiza los octavos presupuestos consecutivos del Gobierno liderado por María Chivite para 2027", un "hito que refuerza la estabilidad institucional y el progreso social y económico de Navarra".

En un comunicado, los socialistas han destacado que las cuentas "ascienden a 7.284,8 millones de euros" y "mantienen el gasto social como prioridad, con más del 54% destinado a ámbitos como la salud, la vivienda, la educación y los derechos sociales".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha subrayado que estas cuentas "son el resultado de una apuesta política clara, reforzar los servicios públicos, impulsar las inversiones y garantizar la estabilidad necesaria para que Navarra siga avanzando".

"Estos presupuestos demuestran que Navarra tiene un Gobierno que planifica, que prioriza las necesidades de la ciudadanía y que entiende que la estabilidad política tiene que traducirse en mejoras concretas en la vida de las personas", ha afirmado.

Unzu ha destacado que el acuerdo presupuestario "permite dar continuidad a un modelo de gestión que sitúa a las personas en el centro de las decisiones públicas".

"En un momento en el que otras fuerzas políticas se dedican a alimentar la confrontación y a bloquear acuerdos, en Navarra somos capaces de negociar, entendernos y sacar adelante unas cuentas que permiten seguir fortaleciendo la sanidad, la educación, las políticas sociales y el acceso a la vivienda", ha apuntado.

En este sentido, la portavoz socialista ha defendido "la importancia de contar con unos presupuestos que den respuesta a las necesidades actuales de Navarra, pero que también permitan planificar su futuro".

La incorporación de más de 300 millones de euros en proyectos procedentes del Plan de Inversiones 2025-2028 refuerza, a su juicio, "la capacidad de la Comunidad foral para desarrollar actuaciones estratégicas en vivienda y mejorar las infraestructuras y los servicios".

"Gobernar es elegir prioridades y asumir responsabilidades. Nosotros elegimos reforzar los servicios públicos, impulsar las inversiones y ofrecer certidumbre a la ciudadanía. Frente a quienes creen que la política consiste en enfrentar y dividir, demostramos que el diálogo y los acuerdos son útiles cuando se ponen al servicio del interés general", ha comentado.

Para Unzu, el proyecto presupuestario de 2027 "reafirma la voluntad del Gobierno de María Chivite de dar continuidad a un modelo de progreso" y mantener "una Navarra con servicios públicos sólidos, capacidad inversora y estabilidad institucional, frente a las alternativas políticas que cuestionan este modelo sin ofrecer una propuesta de futuro que mejore la vida de la mayoría social".