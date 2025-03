PSN muestra "vergüenza" por las leyes de UPN sobre que exetarras no den clase y UPN responde que "vergüenza" da el PSN

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento navarro, Ramón Alzórriz, ha expuesto este lunes su "vergüenza" por que la Cámara vaya a tramitar este jueves dos leyes propuestas por UPN para que condenados por terrorismo no den clase, dos proposiciones, ha dicho, "sin ningún rigor jurídico y que tienen visos de inconstitucionalidad". El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido que "vergüenza" dan el PSN y el portavoz socialista.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces, Alzórriz ha comentado que son "informes del Parlamento de Navarra, de los letrados y letradas del Parlamento de Navarra, del Consejo de Navarra y de los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra" los que dicen que "tienen visos de inconstitucionalidad".

A su juicio, "es rechazable y despreciable que, además, parece que no hay nadie al volante en Unión del Pueblo Navarro que diga a una parlamentaria, que es la que ha registrado las leyes, que esto no es posible y que no puede despreciar, como lo ha hecho, a reconocidos juristas que integran el Consejo de Navarra".

Alzórriz ha incidido en que "hay que decir basta a lo que se está produciendo con estas leyes, que están siendo cuestionadas por reconocidos juristas de nuestra Comunidad y que el ego de algunas personas vaya a producir una vergüenza en un pleno debatiendo unas leyes que no tienen ningún sentido en nuestra Comunidad porque no son competencia en nuestra Comunidad".

Por su parte, Javier Esparza ha respondido que "vergüenza no dan nuestras proposiciones de ley para intentar que terroristas no den clase a menores, vergüenza da el Partido Socialista de Navarra, vergüenza da su portavoz, el señor Alzórriz". "Es rechazable y despreciable que el Partido Socialista se ponga del lado de los terroristas en lugar de estar del lado de la gente, de la convivencia".

Según ha continuado, "les da tanta vergüenza, por mucho que digan, que la presidenta del Gobierno se borra de la foto, y el jueves no va a estar votando en contra de que los terroristas puedan seguir dando clase en las aulas de Navarra". "María Chivite no se quiere manchar las manos y no va a estar, qué casualidad", ha expuesto Esparza.

En su opinión, "los socialistas lo que tienen que hacer es explicar por qué no van a hacer nada para intentar evitar una situación que yo creo que el conjunto de la sociedad navarra entiende con una lógica aplastante; no es normal que haya terroristas que no se han arrepentido formando a menores en ningún ámbito de la vida". "Lo que tampoco es normal es que el Partido Socialista termine defendiendo a miembros de ETA; a nosotros nos parece miserable", ha añadido, para afirmar que el jueves debatirán este tema y "lo debatiremos además muy orgullosos de defender estos principios y estos valores que creemos que mejoran y ayudan y contribuyen a la convivencia en nuestra tierra y al futuro de Navarra".

Sobre si no han sopesado no presentar ambas leyes, Esparza ha aseverado que "en ninguno de los escenarios". "La constitucionalidad o no de una ley no la determina ni el Consejo de Navarra ni la letrada del Parlamento de Navarra, la determinará el Constitucional en todo caso. Estamos aburridos de que se aprueben aquí proposiciones de ley que luego son recurridas por el Tribunal Constitucional. Nosotros seguimos pensando que tienen legitimidad", ha defendido, para señalar que "nadie ha dicho que son inconstitucionales".

A su juicio, "el debate de fondo es muy positivo y puede enriquecer la actividad política y el futuro de Navarra". "Queremos saber y queremos escuchar las argumentaciones de aquellos a los que les parece normal que un terrorista forme a menores. ¿Qué valores va a trasladar una persona que ha utilizado la violencia para imponer su ideología, que no se ha arrepentido de ello, que trata como compañero y que hace un homenaje a un terrorista que ha matado a otro?", ha preguntado, para afirmar que "es un debate más que legítimo y lo ponemos encima de la mesa con dos proposiciones de ley que creemos que son plenamente constitucionales".

Según ha dicho, "expertos de Constitucional, que yo sepa y con todo el respeto del mundo, no son ninguna de las personas que ha firmado ninguno de los informes".