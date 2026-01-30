PSN de Pamplona propone ceder al Gobierno una parcela municipal para construir un segundo centro de salud en la Rochapea

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona presentará en el próximo pleno del Consistorio una declaración para la cesión de una parcela municipal al Gobierno de Navarra con el objetivo de "promover la construcción de un segundo centro de salud en el barrio de la Rochapea, el más poblado de la ciudad y la Zona Básica de Salud con mayor número de personas de toda Navarra".

La propuesta, según ha explicado en una nota de prensa la portavoz socialista en Pamplona, Marina Curiel, "responde a una demanda vecinal clara y sostenida en el tiempo" y "al fuerte crecimiento demográfico del barrio". Además, busca "reducir la presión asistencial del actual centro de salud".

"Pamplona se está transformando con nuestro impulso, pero desde el PSN queremos ir más allá con una mayor ambición para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía", ha afirmado Curiel.

Según han relatado desde el PSN, el actual centro de salud del barrio entró en funcionamiento en 1991, cuando la Rochapea contaba con unos 16.000 habitantes. En la actualidad "supera los 27.000, a lo que se suman nuevas promociones residenciales ya proyectadas y en proceso de ejecución".

Desde el grupo municipal han añadido que el centro de salud de la Rochapea "ha sido el de mayor número de reclamaciones registradas la ciudad en los últimos tres años, con más de 500 quejas acumuladas".

"Aunque las reclamaciones han descendido ligeramente, el peso relativo sigue siendo elevado, lo que evidencia problemas persistentes de accesibilidad, organización administrativa y saturación asistencial", ha subrayado la portavoz socialista.

Asimismo, el PSN de Pamplona ha subrayado "la importancia de que el futuro equipamiento sanitario mantenga un alto nivel de calidad arquitectónica y se integre adecuadamente en el entorno urbano". "El primer centro de salud de la Rochapea fue fruto de un plan ambicioso y de calidad; creemos que esa filosofía debe tener continuidad", han manifestado.

Desde el PSN, han continuado, "no solo somos imprescindibles en la gestión municipal, sino que estamos construyendo una Pamplona pensada para las necesidades reales de todos y todas sus vecinas", ha señalado Curiel.

"No se trata solo de planificar el futuro, sino de responder a un malestar ciudadano que viene de lejos y que exige respuestas urgentes y coordinadas", ha concluido Curiel.