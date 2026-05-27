PSN Pamplona valora "positivamente" la "solución alcanzada para garantizar la apertura de las piscinas de Larrabide"

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, con los concejales Xabier Sagardoy y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha valorado "positivamente" la "solución alcanzada para garantizar la apertura de las piscinas de Larrabide durante este verano, una decisión que permitirá mantener este servicio público para miles de usuarios y usuarias de la ciudad".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha afirmado que este acuerdo "es un ejemplo más de que cuando las administraciones colaboran, dialogan y trabajan con voluntad política, los problemas se pueden resolver".

Curiel ha explicado que "desde el momento en que se conoció la posibilidad del cierre de las piscinas recreativas de Larrabide, el PSN apostó por trabajar desde la coordinación institucional y no desde la confrontación política".

"Cuando supimos del problema y de la preocupación social que estaba generando, inmediatamente nos pusimos a trabajar con el Gobierno de Navarra para buscar una solución que evitara el cierre de las piscinas este verano", ha señalado Curiel.

La portavoz socialista ha añadido que la apertura de Larrabide "permitirá dar respuesta a miles de personas que utilizan estas instalaciones como espacio de ocio, convivencia y bienestar durante el verano, especialmente en un contexto de altas temperaturas y elevada demanda de piscinas públicas".

No obstante, Curiel ha advertido de que esta situación "ha vuelto a poner sobre la mesa el déficit estructural de piscinas públicas que tiene Pamplona". Por ello, el PSN de Pamplona considera necesario "avanzar en una solución estable y de futuro mediante el impulso del proyecto de ciudad deportiva y piscinas públicas del Soto de Lezkairu".

"Barrios como Milagrosa, Ensanche, Arrosadía, Mendillorri o el propio Lezkairu necesitan nuevas infraestructuras deportivas y de ocio acuático acordes al crecimiento de esta zona de la ciudad", ha afirmado.

En este sentido, Curiel ha destacado el "compromiso político del PSN de incluir en la próxima negociación presupuestaria una partida económica destinada a actualizar el proyecto e iniciar los trabajos necesarios para avanzar hacia su ejecución".

"Queremos que Pamplona deje de llegar tarde a este debate y empiece a planificar el futuro con ambición. Las piscinas públicas no son un lujo, son una infraestructura básica de cohesión, salud pública y calidad de vida", ha manifestado.