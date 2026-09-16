El PSN propone ampliar hasta 2028 la moratoria a nuevas plantas de biometanización

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSN-PSOE ha registrado en el Parlamento de Navarra una enmienda para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a nuevas plantas de biometanización anaeróbica que gestionen residuos procedentes de fuera de sus propias instalaciones. La propuesta, si logra consenso parlamentario, se incorporará a la modificación de la normativa foral que regula las actividades con incidencia ambiental.

La iniciativa plantea que, hasta esa fecha, no se admitan a trámite nuevos proyectos de estas características, con el objetivo de "disponer de un marco estable mientras se avanza hacia una nueva normativa foral para la implantación, seguimiento y control de estas instalaciones".

Asimismo, la enmienda mantiene hasta el 31 de diciembre de 2028 la suspensión de los proyectos que ya estaban paralizados cautelarmente por el Gobierno de Navarra a 1 de junio de 2026, explican los socialistas en una nota de prensa.

La moratoria contempla dos excepciones. Por un lado, las plantas de biometanización de autogestión con una capacidad inferior a 25.000 toneladas anuales. Por otro, las instalaciones de gestión pública vinculadas a la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y a la depuración de aguas residuales urbanas, siempre que gestionen exclusivamente los residuos generados en su propia actividad.

De este modo, el PSN plantea una regulación que mantiene la moratoria para nuevos proyectos que gestionen residuos externos, "pero evita que esta afecte a instalaciones vinculadas a servicios públicos esenciales o a modelos de autogestión de menor capacidad".

La moratoria dejará de estar vigente cuando entre en vigor una nueva normativa foral sobre implantación, seguimiento y control de las plantas de biometanización o, en todo caso, el 31 de diciembre de 2028.