El PSN reivindica la defensa del autogobierno, la vivienda y la calidad del empleo

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, y la candidata al Congreso y ministra Elma Saiz, en el arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha dado inicio este jueves a la campaña electoral de cara al próximo 29 de noviembre reivindicando la defensa del autogobierno, la vivienda, la "calidad" del empleo o las infraestructuras.

Los socialistas han arrancado la campaña en un acto, celebrado en el Hotel Pamplona Catedral, que ha contado con las intervenciones de la secretaria general del partido y presidenta de Navarra, María Chivite, la candidata al Congreso y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el candidato al Senado, Ángel Moleón.

También han asistido, entre otros, la secretaria de Organización del PSN, Ester Iso, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y número dos en la lista al Congreso por Navarra, Juan Cruz Cigudosa, y la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, junto a otros miembros del partido.

En su intervención, María Chivite ha afirmado que en estas elecciones "lo que está en juego no es una cuestión menor", y es "qué modelo económico, social e institucional queremos para los próximos cuatro años".

Según ha subrayado, "llegamos a esta campaña con un balance económico y social que es para poner en valor", ya que España "ha superado los 22,6 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, el nivel más alto de la historia". Además, ha destacado la "calidad que aportamos al empleo", en cuestiones como la reducción de la temporalidad. En Navarra, ha dicho, "tenemos más gente trabajando que nunca y con una reducción de la temporalidad importante".

"Detrás de esos números lo que hay son decisiones políticas del Partido Socialista, poniendo la reforma laboral encima de la mesa para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores", ha indicado, tras añadir que "estos resultados son el fruto" de "decisiones políticas valientes como las de Pedro Sánchez", en materias como pensiones o inversión pública en servicios.

Chivite ha puesto en contraposición el modelo económico que defienden UPN y PP, que a su juicio provoca que "sigan acumulando riqueza los de siempre", frente al del PSN, con políticas de "distribución de riqueza" y "protección social". "La prosperidad no es total si no llega al conjunto de la ciudadanía", ha manifestado, tras considerar que cuando la derecha habla de rebaja fiscal "tiene que explicar cómo va a financiar los servicios públicos". "No es lo mismo abordar las pensiones desde el sentido de preservarlas, revalorizarlas, garantizar el poder adquisitivo, que poner el acento en otras fórmulas de financiación que veremos a ver dónde nos llevan", ha subrayado.

Entre otras cuestiones, ha celebrado que "por fin se ha convalidado el decreto de vivienda". "Esa mayoría social que ha aprobado ese decreto, ayer también se expresaba de manera legítima en nuestras calles", ha indicado, tras remarcar que esa "preocupación" de la mayoría social "merece ser escuchada" y "exige respuestas".

En cuanto al autogobierno, ha destacado que Navarra "tiene una realidad institucional propia que nuestro presidente ha sabido defender, comprender y acompañar". "Hemos recibido cinco competencias a lo largo de estos años, más que los 20 años anteriores. Y las debemos preservar", ha manifestado, tras subrayar que "tenemos que defender una herramienta que forma parte de nuestra historia" ante el PP, que ha anunciado que quiere "quitar competencias, como hizo Franco", que "ya nos quitó tráfico".

(Seguirá ampliación)