Ángel Moleón (i), candidato del PSN al Senado, con otros cargos socialistas en un acto de la campaña de las elecciones generales. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSN al Senado Ángel Moleón -integrado en la lista Senado de Progreso de la que forman parte PSOE y Frente Amplio- ha defendido que esta candidatura es "la opción real para poner pie en pared" y defender el autogobierno de Navarra.

Moleón ha afirmado, en declaraciones en la Plaza del Castillo de Pamplona dentro de un acto de la campaña electoral, que "el Partido Popular y Vox claramente, incluso en sus propios programas electorales, amenazan nuestro autogobierno". "Vemos al señor Sayas (candidato de la coalición UPN-PP) cómo dice constantemente que quiere revertir competencias que ya tenemos en Navarra y que tanto tiempo nos ha costado conseguir. Vemos cómo Vox habla de suprimir nuestro Convenio Económico y anular nuestro autogobierno y nuestros fueros. Mientras tanto, UPN dice que defiende el autogobierno, pero va en coalición con partidos que están diciendo todo lo contrario", ha indicado.

El candidato socialista ha destacado que, "para cumplir esas amenazas, -las formaciones de derecha- necesitan tener mayoría en el Congreso y también en el Senado, porque por ahí tendría que pasar toda la acción legislativa para poder conseguirlo, y queremos decir a esa mayoría progresista y de izquierdas de Navarra que somos la opción real para poner pie en pared y que esto no pueda suceder". "Nosotros en el Senado, cuando estemos allí, aplicaremos y reforzaremos el autogobierno. Lo que queremos hacer es mejorarlo", ha afirmado.

Ángel Moleón ha destacado por ejemplo que recientemente el Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de ley de medidas fiscales para 2027 -tras un acuerdo entre sus socios y EH Bildu- que incluye una pensión mínima de 16.660 euros (1.190 euros al mes con 14 pagas). "Eso es gracias a nuestro autogobierno, gracias a ese régimen fiscal propio", ha valorado.

Tras ello, ha defendido "la importancia de que una mayoría de progresista y de izquierdas esté representada en el Congreso y en el Senado".

CONVENIO DEL CANAL DE NAVARRA

Por su parte, Jesús Mari Rodríguez, también candidato del PSN al Senado, ha destacado que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar este martes la firma del convenio Navarra-Estado para impulsar la segunda fase del Canal de Navarra". "Es una decisión que llega 14 años tarde porque un Gobierno de UPN y del Partido Popular lo paralizó en el año 2012 y han tenido que ser un Gobierno socialista en Navarra y un Gobierno socialista en Madrid los que impulsen este convenio, que permitirá la llegada de agua en calidad y en cantidad a la Ribera", ha señalado.

Rodríguez ha afirmado que "algo similar pasa con una infraestructura que también las derechas estos días están repitiendo que van a impulsar, el tren de altas prestaciones, que hay que recordar que durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy la inversión en Navarra en esta infraestructura fue de 74 millones de euros, mientras que el Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha realizado una inversión de casi 500 millones de euros desde el año 2019 hasta junio de este año, es decir, siete veces más que lo que invirtió el Gobierno de Mariano Rajoy".

Según ha indicado el candidato al Senado, "la única apuesta que va a permitir que el tren llegue lo antes posible a nuestra Comunidad es la opción del Partido Socialista y este Gobierno de Pedro Sánchez y María Chivite".