El PSN de Tudela presenta 10 enmiendas por casi 1,5 millones a los Presupuestos municipales para 2026

Archivo - La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Tudela, Olga Chueca. - PSN - Archivo

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Tudela ha presentado un total de 10 enmiendas por valor de 1.497.000 euros a los Presupuestos municipales para 2026.

Las enmiendas incluyen inversiones para un nuevo espacio joven, ayudas al alquiler joven, cubiertas en parques infantiles y en el colegio Huertas Mayores, un proyecto técnico para adecuar el recinto ferial, impulso al comercio, un punto de información juvenil contra el 'bullying' y el ciberacoso, y actuaciones como el proyecto Sementales, el aparcamiento de la avenida Argentina y la cubierta de la zona deportiva de las nuevas piscinas de la avenida Narangel.

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento, Olga Chueca, ha explicado que las modificaciones propuestas por su grupo están orientadas a "corregir unas cuentas conservadoras, poco ambiciosas y claramente alejadas de la realidad cotidiana de las y los tudelanos".

Chueca ha afirmado que "el modelo de UPN vuelve a fracasar donde más importa, en el bienestar de la ciudadanía, en la juventud, en la vivienda, en los servicios y en los proyectos estructurales que Tudela necesita desde hace años".

La portavoz socialista ha criticado además que el alcalde haya presentado los Presupuestos "sin diálogo con el resto de grupos municipales ni con la ciudadanía".

En ese sentido, ha explicado que el PSN solicitó una reunión formal el 18 de noviembre para negociar las cuentas y "todavía no hemos recibido respuesta". "Es el más puro estilo Toquero: gobernar de espaldas a la ciudad, presentar las cuentas sin consensos y sin escuchar a nadie. El resultado son unos Presupuestos nada transformadores y nada ambiciosos", ha afirmado Chueca.

La portavoz socialista ha asegurado que "cada día hablamos con vecinos y vecinas y conocemos sus preocupaciones", que son "acceso a la vivienda, movilidad, ocio para la juventud, espacios seguros, comercio local". "Nada de eso aparece en las prioridades del alcalde", ha sostenido

Las enmiendas del PSN abarcan ámbitos que "el Presupuesto de UPN vuelve a descuidar", como "infancia, juventud, vivienda, ocio saludable, seguridad emocional, espacios públicos y proyectos estratégicos para una ciudad que es cabeza de comarca".

La portavoz socialista ha criticado que, "mientras las inversiones reales se estancan, el alcalde incrementará su salario un 115% desde que llegó a la alcaldía y un 234% el de su equipo de gobierno en el mismo periodo". "La única metamorfosis real es la del bolsillo del alcalde y de sus concejales. La ciudad, mientras tanto, sigue esperando", ha señalado Chueca

La portavoz del PSN ha criticado además que Toquero "presuma de no comprometer el bolsillo de la ciudadanía" cuando "el 47% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento proceden del Gobierno de Navarra". "Quien garantiza los servicios públicos en Tudela es Navarra, no UPN", ha asegurado.

Chueca ha defendido que el PSN presenta "propuestas útiles, necesarias y ejecutables". "Pensamos en lo que necesita la gente de Tudela, no en la foto y el eslogan del día. Por eso nuestras enmiendas buscan mejorar la vida de las personas: espacios públicos dignos, vivienda asequible, juventud atendida, comercio vivo y proyectos que transformen nuestra ciudad. Tudela no necesita más titulares vacíos. Necesita proyectos, inversión, planificación y un equipo de gobierno que piense en las personas. Eso es lo que representan nuestras diez enmiendas", ha señalado la portavoz socialista.