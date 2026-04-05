Punto de Vista contará con conciertos, sesiones de DJ y programas de Radio 3 en distintos espacios de Pamplona

La DJ Celia Carrera ofrecerá una sesión dentro del festival Punto de Vista. - PUNTO DE VISTA

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Punto de Vista, que se celebra en Pamplona del 20 al 25 de abril, volverá a integrar conciertos, sesiones de DJ y programas de Radio 3 con música en directo en distintos espacios de la ciudad. Estas actividades cuentan con la colaboración de la Navarra Music Commission y de Radio 3, así como de las salas Txintxarri, Tarántula y Laba.

La programación arrancará el miércoles 15 de abril por la tarde en Laba, espacio que acogerá una presentación del festival a cargo de su equipo y que culminará con el concierto de Anavi. El proyecto de Ana Villayandre propone una experiencia que transita entre la música contemporánea y el folklore ibérico y navarro, y que en esta ocasión se presentará en un formato íntimo a trío.

Las 'Noches de Punto de Vista' se desarrollarán principalmente en el bar Txintxarri y la sala Tarántula, combinando conciertos y sesiones de DJ. El martes 21 de abril arrancará con Celia Carrera, DJ cántabra afincada en Pamplona cuya propuesta recorre géneros como el dub, house, bass o techno con influencias de la escena británica. Un día después será el turno de Adrian Alegria, artista vasco-navarro que ofrecerá una sesión marcada por el house y sonidos orgánicos que beben del disco, funk, jazz o soul.

El jueves 23 de abril el protagonismo será para el directo de Love'n'Joy en Txintxarri, una de las bandas más destacadas del indie rock ucraniano actual. Esa misma noche, la programación se ampliará con la sesión de Masquepop en la sala Tarántula. El viernes 24 de abril llegarán los conciertos en Txintxarri de Bernal y Comic Sans que presentarán sus nuevos trabajos discográficos.

Por su parte, Radio 3 volverá a instalarse en el festival con su programa 'Tres en la Carretera', dirigido y presentado por Isabel Ruiz Lara. Este espacio combinará entrevistas a cineastas con actuaciones musicales en directo desde la Plaza de la Constitución (Baluarte). El martes 21 de abril contará con la actuación de Hondora, proyecto formado por Elisa Bayona e Ibai Gallardo que explora temas como el duelo y los procesos internos desde una sonoridad cercana al folk, pop y rock.

El miércoles 22 será el turno de Annie Wonder, artista estadounidense afincada en Los Ángeles, que propone una experiencia sonora psicodélica basada en sintetizadores, vocoders y electrónica experimental y que precisamente protagoniza 'OAO', película de Rocío Mesa que forma parte de la Sección oficial del festival.

El acceso a la mayoría de las actividades será libre hasta completar aforo, reforzando el carácter abierto y accesible del festival.