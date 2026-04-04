Quince profesionales de Medicina y de Enfermería del Servicio Navarro de Salud, nuevos doctores de la UPNA

Nuevos doctores y doctoras de la UPNA que trabajan en el SNS-O. - UPNA

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Quince profesionales de Medicina y de Enfermería del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) han sido investidos recientemente doctores y doctoras por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Estos profesionales defendieron sus tesis en los dos últimos años, 2024 y 2025.

La ceremonia estuvo presidida por el rector de la Universidad, Ramón Gonzalo. Ejerció como madrina Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Entre los profesionales de Medicina que trabajan en el Servicio Navarro de Salud que son nuevos doctores se encuentran Eider Arbizu Fernandez, médica adjunta en Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN), que defendió su tesis 'Mortalidad extrahospitalaria e intrahospitalaria en Navarra en pacientes politraumatizados'; Lucía Lozano Vicario, médica especialista en Geriatría del HUN, con su tesis 'Delirium en el adulto mayor: de los biomarcadores a la práctica clínica'; y Julio César Moreno Alfonso, cirujano pediátrico en el Hospital Universitario de Navarra, con su tesis 'Exploración del papel de los índices celulares en el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales en la población pediátrica'.

También fueron investidos como doctores Bernardo Abel Cedeño Veloz, médico especialista en Geriatría del HUN, por su tesis 'Abordaje traslacional en la prevención secundaria de fractura de cadera en el adulto mayor: de la ciencia básica a la práctica clínica'; Uxua Idiazabal Ayesa, médica especialista en cardiología en el Hospital García Orcoyen de Estella; cardiología deportiva en el CEIMD (Centro de estudios, investigación y medicina del deporte de Navarra), que defendió la tesis 'Rentabilidad diagnóstica de un programa de reconocimiento médico cardiológico con electrocardiograma y ecocardiograma en jóvenes-adolescentes deportistas españoles'; y Laida Esparza Artanga, médica intensivista, en el Servicio de Medicina Intensiva-A, Hospital Universitario de Navarra, con su tesis 'Análisis de las decisiones médicas en el triaje de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos'.

María Rullan Iriarte, FEA Aparato Digestivo, en el Hospital Reina Sofía y Hospital Universitario de Navarra, defendió la tesis 'Utilidad del análisis molecular de la bilis en la estenosis biliar maligna'; Miguel Menéndez García, facultativo especialista del área de cirugía ortopédica y traumatología del HUN presentó el 'Estudio de la profilaxis antibiótica extendida en la tasa de infección del sitio quirúrgico en cirugía instrumentada de columna vertebral, recambio aséptico de prótesis de rodilla y recambio aséptico de prótesis de cadera'; y Amaia García de la Peña Urtasun, cardióloga en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) la tesis 'Estudio histopatológico de la valvulopatía mitral primaria. Mecanismos patogénicos moleculares y estudio del sistema IL-33/ST2 como nueva diana terapéutica'.

También han sido investido Irene Fernández de los Reyes, especialista en Anatomía Patológica en el Servicio de Anatomía Patológica del HUN, que defendió la tesis 'Análisis del valor clínico de nuevos marcadores moleculares e inmunohistoquímicos según el subtipo de expresión del cáncer de colon'; Jean Louis, Clint, en la actualidad Subdirección de Urgencias de Navarra y Dirección Técnica de la Atención a la Urgencia Vital, con 'Impact of the ABC saves lives program in out-of-hospital cardiac arrest in Navarra, Spain 2011-2022'; Agurne García Baztán, facultativa especialista del Servicio de Geriatría del HUN, con 'Implantación de un programa piloto de incorporación de la Valoración Geriátrica Integral en el tratamiento del linfoma B difuso de células grandes en personas mayores de 70 años'; e Ignacio Sancho González, facultativo especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HUN, con su tesis 'Infección protésica articular. Avances diagnósticos y selección de candidatos en la estrategia de retención del implante'.

Durante este año 2026, la psicóloga clínica del SNS-O, Adriana Goñi-Sarriés, también ha defendido su tesis y ha sido investida doctora por la UPNA por su trabajo 'Asociación de los estilos de vida y los determinantes sociales con las autolesiones no suicidas en adolescentes españoles: Proyecto Sessamo'.

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Además, hay dos profesionales de Enfermería que trabajan en el SNS-O y que defendieron sus tesis y fueron investidos doctora y doctor.

Se trata de Amaia Saralegui Gainza, enfermera en el Servicio de Medicina Intensiva-A, Hospital Universitario de Navarra, con su tesis 'Determinantes del alcance de práctica de las enfermeras en el ámbito hospitalario'; y Sergio Ladrón Arana, enfermero especialista en Salud Mental, en la Gerencia de Salud Mental, en la actualidad Jefe de Servicio de Cuidados Técnico Asistenciales, con su tesis 'Efectividad de una intervención de Educación para la Salud basada en la aplicación Tablet CuidARTE en población infanto-juvenil diagnosticada de trastornos alimentarios e ingestión de los alimentos'.