El radar instalado en la autovía A-12, a la altura de Zizur Mayor, comenzará a funcionar el próximo lunes

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 19 de octubre, comenzará a funcionar el radar que Tráfico Navarra ha instalado en la autovía A-12, en torno al anillo de acceso a Zizur Mayor, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, prevenir accidentes y mejorar la seguridad de este punto de la vía.

El Boletín Oficial de Navarra (BON) ha publicado este jueves la resolución del director del Servicio de Tráfico, José Javier Boulandier, en la que se informa de la ubicación exacta de esta cabina de radar, que se localiza en el punto kilométrico 5,948, en sentido decreciente de la vía, es decir, dirección Pamplona.

La puesta en funcionamiento de este cinemómetro de punto fijo se produce después de que Tráfico Navarra y la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, con la colaboración del área de Tráfico y Seguridad Vial de Policía Foral y el sector de Tráfico de Guardia Civil, hayan instalado en la autovía A-12 y en los ramales de acceso las señales informativas oportunas para que los usuarios de la vía conozcan la existencia y localización del radar.

En concreto, tanto en la autovía como en los ramales de acceso se ha colocado una señal de aviso previo de radar. Igualmente, se ha instalado una nueva señal de límite de velocidad a 80 kilómetros por hora en el ramal de acceso y se han reubicado las señales de limitación de velocidad en la autovía. Así, la señal de limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora existente se ha desplazado más cerca de la salida del túnel de El Perdón para que sea visible antes y los conductores dispongan de mayor tiempo para reducir la velocidad. En consecuencia, la señal que limita la velocidad a 100 kilómetros por hora también se ha tenido que desplazar para respetar la distancia de separación entre ambas.

El servicio de tráfico del Gobierno de Navarra informará previamente, entre otros, al Ayuntamiento de Zizur Mayor, TRADISNA - Asociación de Transportistas de Navarra y la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística (ANET) de la puesta en funcionamiento del cinemómetro.

INSTALACIÓN DE UN CINEMÓMETRO DE PUNTO FIJO

La instalación y uso de cabinas de radar, así como de dispositivos de captación de imágenes destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico contribuye a que el exceso de velocidad disminuya, como uno de los factores concurrentes y determinantes de la siniestralidad vial.

La experiencia ha demostrado que la utilización de cinemómetros es uno de los métodos más efectivos para conseguir que la velocidad de circulación se adecue a los límites marcados en la vía, según ha informado el Gobierno foral.

Por ello, la sección de Innovación Tecnológica del Servicio de Tráfico se ha encargado de la implantación de este sistema de control de velocidad en la autovía A-12, que tiene como objetivo "prevenir y reducir la siniestralidad vial, optimizar el tráfico y mejorar la seguridad operativa de la infraestructura".