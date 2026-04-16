Rechazada una moción que pedía medidas adicionales para el sector primario ante "el incremento de los costes"

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al recabar únicamente el apoyo de UPN, PPN y Vox frente a los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción en la que se instaba al Gobierno foral a "establecer medidas específicas de apoyo" para el sector primario, con el objetivo de "compensar el incremento de los costes energéticos, de carburantes y de fertilizantes, de forma complementaria y adicional a las medidas aprobadas por el Estado".

En la moción, presentada por UPN, el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno foral a "aprobar, con carácter urgente, un paquete extraordinario y específico de medidas de apoyo al sector primario y a la industria agroalimentaria, destinado a compensar el incremento de costes derivado de la actual situación geopolítica y a garantizar la viabilidad de las explotaciones y empresas del sector".

En un segundo punto, UPN emplazaba al Ejecutivo a habilitar "ayudas directas y mecanismos extraordinarios de liquidez, incluyendo instrumentos financieros, dirigidos a explotaciones agrarias y ganaderas, cooperativas e industrias agroalimentarias, con especial atención a los subsectores más afectados por el aumento de costes".

Asimismo, la moción instaba al Gobierno de Navarra a "ejercer plenamente sus competencias en materia fiscal, adoptando medidas propias que permitan aliviar de forma efectiva la carga económica del sector primario y agroalimentario, reforzando así la competitividad y la capacidad productiva en la Comunidad foral".

Por su parte, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin habían presentado de forma conjunta una enmienda de sustitución que no ha sido admitida por UPN. En dicha enmienda, se instaba al Gobierno foral a "evaluar el impacto de las medidas ya adoptadas en los diferentes decretos estatales y forales aprobadas para paliar el efecto de la guerra de Irán en nuestra economía, y, en su caso, a aprobar nuevas medidas destinadas a garantizar la viabilidad de las explotaciones y empresas del sector, todo ello en el marco del Consejo Agrario de Navarra como órgano de representación del mismo, garantizando su adecuación a las necesidades reales del sector".

En nombre de UPN, Miguel Bujanda ha señalado que con esta iniciativa "venimos a decidir si Navarra quiere ejercer su autogobierno o convertirse en la oficina que tramita lo que decide Pedro Sánchez". A su juicio, el Gobierno foral no está desarrollando "ninguna política económica propia", sino que "está administrando lo que otros le han dicho, está aplicando el BOE de Pedro Sánchez". "Cuando decimos que Navarra puede hacer más, no hablamos porque sí", ha dicho, tras añadir que otros territorios "que no tienen tanta autonomía fiscal como Navarra sí que actúan, porque tienen ambición propia y no se conforman con ser peleles de un gobierno nacional".

Carlos Mena, del PSN, ha considerado que la moción "parte de un diagnóstico correcto" pero "propone una respuesta precipitada", porque se plantean medidas urgentes "sin tener todavía una evaluación clara del impacto real que está teniendo esta crisis y que va a tener". "No nos parece responsable lanzar ahora, sin más, un nuevo paquete de medidas sin saber si van a ser las adecuadas", ha dicho, tras añadir que "no podemos apoyar una moción que plantea actuar sin evaluación previa, sin suficiente información y sin contar con el propio sector".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha cuestionado que Bujanda se presente como "abanderado del sector primario, como si al resto de grupos parlamentarios no nos preocupara, como si a la Administración foral no le preocupara, incluso a la propia Administración del Estado, que ha adoptado ya unas medidas, no sé si suficientes o insuficientes, pero desde luego compartimos la idea" de evaluación que se planteaba en la enmienda. "Creemos que hay que evaluar las medidas que han sido adoptadas. No son ninguna tontería, señor Bujanda. No sé si son insuficientes, pero no se pueden despreciar de la manera en que usted las desprecia", ha apuntado.

Javier Ollo, de Geroa Bai, ha defendido que la enmienda que UPN ha rechazado apostaba por "tomar medidas en caso de que haya que tomarlas", pero evaluando la situación y "el impacto de las medidas ya vigentes, tanto las del Estado como las propias de Navarra". "Lo que rechazamos de esta moción, tal y como está redactada, es las prisas por tener que aprobar algo, algo que tampoco se define en la moción", ha apuntado, tras criticar que en el texto "se habla de medidas, no se dice más".

Desde el PPN, Javier García ha calificado la moción como "totalmente oportuna, necesaria y alineada con la realidad" del sector en Navarra. "Estamos ante un duro golpe a un sector que en Navarra viene arrastrando ciertas dificultades, dadas las circunstancias y el entorno fiscal en el cual están situados, a diferencia de otras comunidades", ha apuntado. García ha destacado la "capacidad" de Navarra de implementar estas medidas, "que es lo que precisa y necesita el sector".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha destacado que tanto el Gobierno de Navarra como el central "han adoptado ya medidas, quizás para el señor Bujanda insuficientes", pero cuya "efectividad" se tiene que evaluar a lo largo de las próximas semanas y meses, "más, si cabe, en un contexto tan cambiante a nivel geopolítico y económico mundial como el que estamos viviendo". "No renunciamos a adoptar medidas de acompañamiento al sector primario en estos momentos de crisis, pero creemos que esas medidas se tienen que tomar con rigor y sobre todo teniendo en cuenta a quien mejor conoce el sector, en este caso el Consejo Agrario de Navarra", ha dicho.

En nombre del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que "el sector primario navarro está siendo estrangulado" por esta crisis, que "ha disparado el gasóleo, fertilizantes y la energía", y que "los agricultores y ganaderos de Navarra lo están pagando con su rentabilidad y con su futuro". Además, ha considerado que la moción de UPN "se queda corta, porque el problema no afecta solo al sector primario", y ha planteado "por qué limitar las respuestas solo a los agricultores y ganaderos" cuando "la crisis es global y la respuesta tiene que ser integral".