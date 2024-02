Rechazadas las enmiendas de totalidad de UPN, PP y Vox a los Presupuestos de Navarra para 2024

Javier Esparza afirma que los Presupuestos son "un gran fraude" y "no van a traer más progreso"



PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las tres enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales de la Comunidad foral para 2024 que han presentado UPN, PPN y Vox. El respaldo de estos tres grupos a las enmiendas ha sido insuficiente ante el voto contrario de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin.

De esta forma, las cuentas enviadas por el Ejecutivo foral al Parlamento seguirán su curso parlamentario, a partir de ahora con el debate de las enmiendas parciales hasta la votación definitiva del proyecto el 7 de marzo. El Gobierno de Navarra tiene garantizada la aprobación de las cuentas, ya que, por quinto año consecutivo, ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad foral.

Las cuentas para 2024 ascienden a 6.355.410.182 euros y prevén un gasto no financiero que alcanzará los 5.835.972.554 euros. En conjunto, la cifra para este 2024 supone un incremento del 10,5% con respecto al Presupuesto aprobado en 2023.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha destacado que "la realidad de las cifras" refleja que más del 51% del gasto de los Presupuestos se destina a gasto social. "En el departamento de Salud se incrementa el presupuesto un 10% respecto al inicial de 2023. En Derechos Sociales se aumenta más de un 5%, y Educación va a disponer de 50 millones más", ha afirmado.

Arasti ha señalado que, "frente a ciertos discursos negacionistas también en lo económico de formaciones de la derecha navarra, la rendición de cuentas cuando acaba el ejercicio demuestra año tras año que Navarra prospera y lo hace con unas cuentas saneadas".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que los Presupuestos son "un gran fraude" y "no van a traer más progreso, no van a mejorar los servicios públicos porque mantienen la misma gestión de los últimos años, una gestión que nos ha llevado al fracaso". "Perseveran en los errores, están lastrando las oportunidades, el empleo, los servicios públicos y la atención que se presta a los navarros", ha indicado. Además, ha censurado que este Presupuesto "excluye, de entrada, al 40% de la población, porque han decidido que no van a aceptar ninguna enmienda de aquellos que representamos al 40% de los navarros".

Por otro lado, ha señalado que son "unos Presupuestos pactados con Bildu, condicionados por ellos, que buscan una Navarra excluyente, sectaria, abertzale, euskaldun, además de independentista y anexionada a Euskadi". "Para eso trabajan y este Presupuesto les ayuda a conseguir su objetivo", ha afirmado, añadiendo que "es un Presupuesto que solo va a servir" para que los socialistas "sigan en el poder".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha asegurado que UPN, PP y Vox "forman una auténtica unidad indivisible, actúan igual, dicen lo mismo y comparten el mismo argumentario para todo". "A partir de hoy, ya les podemos bautizar como las trillizas pregoneras del apocalipsis", ha señalado. Unzu ha afirmado que "el motivo real" por el que han presentado las enmiendas de totalidad es que "no gestionan los Presupuestos, no hay otra excusa". "Les da exactamente igual su contenido, porque pusiera lo que pusiera iban a presentar una enmienda a la totalidad", ha añadido.

Unzu ha defendido que "más de la mitad" del gasto de las cuentas va destinado "al ámbito social, con una inversión sin precedentes en Atención Primaria y en Educación", y ha subrayado que "el Presupuesto ayuda a modernizar nuestro modelo productivo".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha destacado que "una vez más" las formaciones de derechas "van a quedar arrinconadas" y ha valorado que "después de un gran esfuerzo hemos sido capaces de llegar a un acuerdo entre una mayoría progresista". "Es posible hacer unas políticas que colocan en el centro a las personas", ha defendido.

Aznal ha asegurado que desde la derecha no han sido "capaces de sentarse para hablar con el Gobierno, no han realizado ningún esfuerzo, no hemos escuchado ni una sola propuesta". Frente a ello, ha afirmado que "las propuestas de EH Bildu han permitido mejorar las cuentas y hemos hecho ver una vez más que estamos dispuestos a un acuerdo, y creemos que va a ser un acuerdo bueno".

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que "UPN propone la nada con la enmienda a la totalidad, su modelo es la prórroga, la ausencia de Presupuestos, o lo que es lo mismo para UPN, la ausencia de diálogo". "Nuestro modelo es el de nueve años de estabilidad, nueve años de diálogo, escucha, acuerdo y estabilidad para esta tierra", ha dicho.

Además, Azcona ha incidido en que estos Presupuestos "van a salir adelante porque están sustentados en un acuerdo presupuestario entre cuatro fuerzas políticas (PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu), un acuerdo que valoramos como positivo, porque lo entroncamos en el acuerdo programático que firmamos este verano".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que el Gobierno foral "recauda más sin eficiencia ni sostenibilidad fiscal; recauda más, pero no recauda de manera justa, ni equitativa ni para las familias, ni para las clases medias, ni para los autónomos, ni para las pymes, pero también es cierto que gasta más, gasta más sobre todo en conceptos que no generan un rendimiento productivo para la Comunidad foral, en gasto superfluo, en gasto para su propio interés".

Además, García ha reprochado que el Gobierno de Navarra "no cree en el diálogo ni en el consenso con los partidos de la oposición, para ellos es mejor arrollar e imponer, como estamos viendo a lo largo de los últimos años y como parece ser que vamos a volver a ver durante este nuevo mandato".

Por parte de Contigo Zurekin, Carlos Guzmán ha asegurado que "las formaciones de derecha "viven en otra realidad paralela" y ha considerado que "siguen sin asumir que en el año 2015 perdieron las llaves del Palacio de Navarra". "Asuman que el Gobierno de Navarra no es de su propiedad. Asuman que en nuestra Comunidad existe una mayoría social, plural en lo político e ideológico que en los últimos tres comicios les ha mandado a la oposición", ha planteado.

Carlos Guzmán ha señalado que "las tres enmiendas no aportan absolutamente nada y únicamente tienen por objetivo seguir embarrando la acción ejecutiva de este Gobierno". "Estos no son los Presupuestos que hubiésemos diseñado desde Contigo-Zurekin en solitario, pero son los mejores Presupuestos con los que puede contar en estos momentos Navarra. Son unos Presupuestos sociales, expansivos, progresistas", ha indicado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha asegurado que "los Presupuestos están totalmente alejados de la realidad económica y social de Navarra" y ha indicado que el Gobierno foral es "un ejemplo a nivel estatal de lo que significa sectarismo". "No es precisamente un Gobierno transparente, dialogante, progresista e integrador, sino todo lo contrario, totalitario y dictatorial", ha señalado.

Además, Nosti ha afirmado que "son unos Presupuestos con un gasto político ineficaz, basados en caprichos ideológicos y orquestados por Bildu, que lo único que van a conseguir es asfixiar a la ciudadanía navarra y aumentar el estado de bienestar de los políticos de este Gobierno y sus socios a costa del dinero de todos".