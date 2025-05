El recuerdo a Tomás Caballero, asesinado hace 27 años por ETA, reúne a instituciones y grupos políticos en Pamplona

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha recordado este martes la figura del concejal de UPN Tomás Caballero cuando se cumplen 27 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

En un acto celebrado en el cementerio de Pamplona se ha dado cita la familia de Caballero, acompañada por una representación de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron.

También han asistido la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la vicepresidenta segunda del Gobierno foral y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola; y representantes municipales de UPN, EH Bildu, PSN, Geroa Bai, PP y Contigo-Zurekin, además de numerosos representantes de UPN, como el diputado Alberto Catalán, parlamentarios forales y concejales y exconcejales.

En representación del Ayuntamiento, Joseba Asiron, acompañado de los ediles presentes, ha colocado una corona de flores en recuerdo de Tomás Caballero.

El párroco de San Lorenzo, Javier Leoz, ha realizado un responso, tras el cual ha tomado la palabra Javier Caballero, hijo del edil de UPN, para señalar que este acto permite "alzar" la voz "a favor de la vida, de la dignidad de las personas y de los derechos humanos frente a quienes pensaban que el uso de la violencia, que el quitar la vida, puede ser un instrumento de acción política".

Javier Caballero ha destacado que "estamos en un acto de memoria que no permite pasar página, en un acto de verdad, un acto de reparación y un acto de justicia con todos aquellos que, como mi padre, fueron injustamente asesinados, y con todos aquellos que sufrieron de una u otra forma la lacra del terrorismo de ETA".

El hijo de Tomás Caballero ha explicado que este acto, "año tras año, nos permite un pequeño momento de reflexión personal sobre la sinrazón de la violencia y sobre lo que supone de negación del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben confortarse fraternalmente los unos con los otros". Así, ha explicado que este homenaje permite también "un pequeño momento de reflexión sobre nuestro compromiso y sobre nuestra coherencia".

Javier Caballero ha afirmado que el acto es organizado cada año por el Ayuntamiento "como representante de todos los vecinos de Pamplona, en lo que por tanto no es una mera cita repetitiva en el calendario, sino que debe ser un compromiso, al que se invita a todos los pamploneses, con la memoria y la verdad en el relato, con la dignidad de las víctimas, con la reparación y con la justicia". "Por eso agradecemos un año más al Ayuntamiento la organización y la asistencia a este acto", ha explicado.

Por su parte, María Caballero, hija Tomás Caballero y también edil en Pamplona y senadora de UPN, ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación que EH Bildu no condene expresamente el asesinato de su padre, aunque ha valorado que el Ayuntamiento organice el homenaje. "Nosotros somos conscientes de que Tomás Caballero era un concejal y lo mataron por ser concejal. Es más importante que el Ayuntamiento lo recuerde que cómo nos sintamos la familia. Nosotros lo recordamos todos los días y nuestras sensaciones son personales. Pero que el Ayuntamiento lo tenga presente, más allá de que -EH Bildu- tiene que hacer un recorrido ético total y absoluto, es importante y ahí seguiremos apostando todos los años hasta conseguirlo", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde Joseba Asiron (EH Bildu) ha señalado, en declaraciones a los medios, que este acto "siempre es un momento de encuentro con la familia y con los amigos de Tomás Caballero para manifestarles que estamos con ellos muy cerca en el dolor y que por supuesto es el momento de recordar una muerte injusta producida hace ya 27 años".

Respecto a las palabras de María Caballero hacia EH Bildu, Joseba Asiron ha querido "negar la mayor". "Yo he hecho del rechazo a la violencia un lema de vida mucho antes de entrar en política y por eso al día siguiente -del asesinato-, en cuanto me presentaron un comunicado que rechazaba explícitamente la muerte de Tomás Caballero, lo firmé sin dudar en los mismos términos que lo hubiera hecho hoy en día. Con UPN, con el resto de partidos, estamos en desacuerdo en muchas cosas, todos los días en el Ayuntamiento se manifiestan puntos de desacuerdo en montones de temas, pero yo creo que en el respeto a la vida y en el rechazo a la violencia en general, y concretamente en el rechazo a la muerte injusta de Tomás Caballero, no hay ninguna discrepancia", ha subrayado.