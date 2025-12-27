Recuperado el último de los guacamayos sustraídos en la Ribera de Navarra

Imagen del guacamayo recuperado este sábado en la Ribera. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de las 16.00 horas de este sábado, en Soto La Mora de Buñuel, ha sido recuperado Momo, el último ejemplar de guacamayo que permanecía en libertad tras el robo de cuatro de estas aves el pasado 28 de noviembre en la Ribera de Navarra, tal y como informan desde la Guardia Civil.

Tras la recuperación progresiva de Olivia, Waka y Arisa durante las jornadas de Navidad, los esfuerzos se han centrado este sábado en la localización de Momo. El operativo, coordinado entre el propietario y agentes del Seprona de la Guardia Civil de Castejón, se ha mantenido activo hasta que el ave ha podido ser asegurada.

A pesar de las bajas temperaturas y la complejidad técnica de capturar aves de estas características en entornos naturales como los Sotos, la pericia del propietario y la vigilancia de los agentes han permitido el rescate sin que el animal sufriera daños. Con este hallazgo, el grupo de cuatro aves vuelve a estar completo y bajo la custodia de su dueño.

El ejemplar Momo, que acudió al reclamo de su antigua propietaria, llevaba cinco días sin comer, agotado por el frío desde el día 23 de diciembre.

Olivia de pecho rojo fue la primera en recuperarse en la localidad de Tauste (Zaragoza), el día 25 de diciembre por la mañana al amanecer se recuperó a Ari y Guaca en Soto Río Ebro (Navarra) , por último, este sábado, sobre las 16.00 horas, se ha recuperado a Momo en Soto La Mora de Buñuel (Navarra).

A falta de un examen veterinario más profundo, los ejemplares se encuentran en buen estado general y sin lesiones aparentes, a pesar de haber pasado semanas a la intemperie. El hecho de que las aves aparecieran a una distancia considerable del punto del robo refuerza la tesis policial de que los autores "se vieron forzados a liberarlas ante la presión social y la imposibilidad de comercializarlas debido a su alta visibilidad en redes sociales".

La Guardia Civil de Navarra mantiene abierta la investigación para identificar y localizar a los responsables del robo original ocurrido el pasado 28 de noviembre.